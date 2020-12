Los otros misterios de Egipto

Conocían los secretos del cielo, elaboraron una cosmología y levantaron panteones religiosos anacrónicos para su tiempo. Dicen que de ese antiguo Imperio está todo estudiado, entendido y clasificado; que los misterios no existen y que son invencion de ilusos anticientíficos, sin base académica y manipuladores de evidencias. En todos los libros de texto se afirma que las pirámides son tumbas y que los tanques de granito de su interior son sarcófagos. Pese a lo rotundo de esta afirmación, jamás se ha encontrado, en ninguna de las 108 pirámides censadas en Egipto, restos de faraón alguno. Incluso las descubiertas recientemente, con los sellos intactos, sin posibilidad alguna de haber sido violadas, estaban vacias. No existe en ellas la más mínima referencia de restos humanos mortuorios. Y la duda en torno a que las pirámides sean mausoleos se amplía al saber que muchos faraones se hicieron construir varias pirámides.

Si bien los antiguos egipcios no conocían el número Pi o el número de Oro Fi, elementos tan especiales para las matemáticas contemporáneas. Su conocimiento de los números no era tan primitivo como creen algunos escépticos. Observando la majestuosidad de su obra: Las Pirámides, y considerando que las construcciones modernas podrían vivir tan solo unos cientos de años sin los mantenimientos que el hombre debe realizarles con frecuencia, comprenderemos que tenían un conocimiento de astronomía, resistencia de materiales, geometría y agrimensura mucho más avanzados de los que algunos todavía sostienen.

A principios de siglo se logró rescatar, de entre los encombros, el sarcófago de Diodefre. Hoy duerme en el rincón más oscuro de la sala del Imperio Antiguo del Museo del Cairo, sin ninguna anotación que lo identifique, sin que nada dé cuenta de su historia, señalado sólo por un número: el 6193. En ninguna guía del museo aparece reseñada la pieza y se conserva ahí, relegada al olvido, como si se tratase de una piedra más. Y no es así: encierra auténticos misterios. El primero, que no se trata de un producto acabado. Como en el caso del tanque situado en la Cámara del Rey de la Cran Pirámide (la llamada de Keops), el supuesto sarcófago de Diodefre también está tal cual salió del taller de cortado, sin haberse realizado el pulimento final.

Esta pieza arqueológica demuestra cómo eran transportados los tanques desde la cantera hasta la pirámide. La tapa estaba unida al gran bloque del que formaba parte, para evitar su ruptura, y ya en su lugar de destino era separada de la piedra madre. Pero en el caso de este sarcófago no se realizó tal separación, lo que nos enfrenta a uno de los enigmas más impresionantes del antiguo Egipto: el modo en que las piezas eran cortadas.

La falta de pulimento final nos ha permitido comprobar la alta tecnología que poseían en la IV Dinastía; una industria de imposible comparación con ningu-na de nuestro tiempo. Es cierto que, a primera vista, los sarcófagos atribuidos a Keops y a Diodefre parecen inacabados, sin pulir ni interior ni exteriormente. La versión oficial indica que, por razones ignoradas, los faraones no se enterraron allí, eligiendo otro lugar de modo que se evitase la profanación de sus cuerpos. Pero exiten otras respuestas alternativas. Egipto : El número sagrado ¿Cómo entender que las pirámides quedaran absolutamente terminadas y no se hiciera lo mismo con los sarcófagos? La razón más obvia para ello es que no quisieron hacerlo. ¿Por qué? Tal vez si el tanque procedía de las canteras o del taller en el que le habían conferido unas medidas milimétricas, cualquier mani-pulado ulterior podría haber alterado notablemente la precisión de estas medidas.

Tienen razón los escépticos en que, cualquier medida multiplicada por cualquier dato, puede dar otra cantidad proporcional semejante al antecedente que buscamos. Y eso, desgraciadamente, es lo que han hecho en innumerables ocasiones personas enamoradas de sus propias y singulares teorías. Por este medio podríamos incluso deducir que el lado de la pirámide dividido por la altura de un farol de Hyde Park nos da irrefutablemente los granos de alpiste que come al día un gorrión adulto!.

Pero existen cosas más serias y trascendentes que resulta imposible desacreditar. Todas las leyendas referentes a la Gran Pirámide indican que fue erigida para venerar a los astros y que en su interior se refleja la auténtica ciencia del Cosmos, en sus medidas encontramos, de forma directa, los datos relacionados con la masa de la Tierra, de la Luna, del Sol, la distancia al Sol en perihelio, el radio polar, la densidad de la Tierra, su peso, la aceleracfon polar y ecuatorial de la gravedad, el azimut de los polos geográfico y magnéti-co, etc.

Eso significa que los antiguos egipcios incorporaron en las medidas de esta pirámide, de forma categórica y milimétrica, datos que sólo hoy en día la ciencia moderna conoce. Y si la Gran Pirámide estaba erigida en relación con la astronomía, y la de Kefren se dedicó a la medicina, como evidencian los datos de su sarcófago, sin duda la de Diodefre no iba a ser menos.

Quienes dicen que en el Antiguo Egipto no existen asuntos de números, deberían intentar resolver este problema: Determínese un tanque de granito de tal forma que todas sus medidas interiores y exteriores, lineales y volumétricas, correspondan a un solo número, a su doble, a su inverso, a su cuadrado y a su mitad; y además que una de sus medidas incorpore el valor de la unidad con la que se está trabajando.