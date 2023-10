“Más del 15% de los satélites en órbita llevan nuestros sensores solares fabricados en Sevilla”

Nací hace 41 años en Palma de Mallorca porque mi padre era militar, ya está retirado, y en mi infancia he vivido allí donde lo destinaban en la Marina: Ferrol, Cartagena, y Cádiz, donde ya se asentó. Con 18 años me trasladé a Sevilla para hacer la carrera de ingeniería en la especialidad de telecomunicaciones. Mi madre es profesora, en la especialidad de Química, y sigue ejerciendo dando clases particulares. Soy hijo único. Estoy casado, tenemos una hija, residimos en Gelves.

No lo elegí por vocación. Cuando yo cursaba COU, un amigo de Cádiz me comentó que a un hermano suyo le iba muy bien en Sevilla con telecomunicaciones, y otros amigos me dijeron que era una carrera con muchas oportunidades de conseguir buenos empleos. Fue una elección un poco a ciegas, y la vocación despertó en mí cuando comencé a estudiar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sevilla.

¿Alguna experiencia que le motivara en ese sentido?

Es una carrera muy multidisciplinar, hice la tesis sobre sistemas de detección con microsistemas de dispositivos miniaturizados, cuyas siglas son 'Mems'. Es una tecnología que permite hacer cosas de óptica o de microfluídica, como analizar muestras de forma automática, con procesos de fabricación de microelectrónica pero sin tener que ver con la microelectrónica. Y me planteé dar el salto a trabajar en el ámbito empresarial, me atraía más que el académico. En el departamento de ingeniería electrónica, un catedrático, José Miguel Quero, había fundado en 2009 una 'spin off', Solar Mems, y en el año 2010 me ofreció entrar en la empresa, en su departamento de ingeniería.

¿Cómo evolucionó hacia funciones de gestión y dirección?

Estábamos ubicados en la Tecnoincubadora Marie Curie del Parque Científico Tecnológico Cartuja, y junto a otras jóvenes empresas asistimos a un curso sobre cómo conseguir inversión. Y nos enseñar a hacer planes de negocio, etc. Me motivó a potenciar mis capacidades en gestión empresarial y no solo en ingeniería.

¿Desde sus inicios Solar Mems se orientó hacia el sector espacial?

No, empezó con prestaciones hacia el sector de energías renovables, con soluciones de seguimiento del Sol para los heliostatos en plantas fotovoltaicas, trabajando para Abengoa. Y fue el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) quien nos abrió la puerta al ámbito espacial, para probar el uso de nuestros sensores en un satélite. Descubrí que era un sector muy atractivo y que nuestra tecnología se podía aplicar en diversas industrias.