Novedades para Mangafest Summer Edition

Se acerca la nueva edición de verano de Mangafest. El evento, que se celebra los días 24 y 25 de junio en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), ofrecerá en la capital hispalense lo mejor del manga, la música coreana, actividades familiares, un potente plantel de invitados y, por supuesto, una gran apuesta por los videojuegos con más de 120 puestos que encantarán a los 'gamers'.

El mayor evento de entretenimiento y videojuegos de Andalucía presenta en Fibes más de una decena de zonas diferentes dedicadas al ocio digital. Desde la clásica Zona Smash a la zona de videojuegos musicales, pasando por la Zona Battle Royale, la de Realidad Virtual, la zona Nintendo Switch Sports o la zona de conducción, patrocinada por FR-TEC.

Novedades

Destaca en la presente edición la Zona Zelda, con la que el festival celebra el nuevo videojuego de la franquicia, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La zona Zelda homenajeará a la saga, reuniendo a todos los juegos de la misma, una exposición con artículos exclusivos de la franquicia, photocalls y un escenario con contenido temático. Además, los influencers Ray Bacon y Kopurista participarán de la misma con concursos y retos.

Asimismo, la relación de torneos de Mangafest Summer Edition es la más potente de la historia de Mangafest, con un total de 22 torneos y una Zona Temática dedicada el sábado a juegos de lucha -con torneos de Dragon Ball FighterZ y Street Fighter 6- y el domingo a juegos de fútbol, con FIFA 23 y eFootball 2023 como representantes absolutos. Otros que no faltarán son los movidos torneos de Beat Saber y Just Dance 2022, de Fortnite, Super Smash Bros, Tekken 7 o One Piece: Burning Blood, entre otros.