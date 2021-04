Profetizando el futuro

El profeta nació el 14 de diciembre de 1503, en Provenza, en la población de Saint-Remy. Hijo de René y Jacques de Notredame. Desde temprana edad gustaba de reunirse con sus abuelos: Jean de Saint-Remy y Pierre de Notredame, ambos médicos y médicos personales del rey Renato y de su familia, en especial del duque de Calabria y Lorena; fueron sus abuelos los que, desde muy pequeño, instruyeron a Michel en la lectura, los idiomas y el estudio. Aprendía rápido aquel joven y pronto dominaba idiomas como el latín, el griego y el hebreo –dada la condición judía de su familia- , demás sentía pasión por las matemáticas. Fue Jean de Saint-Remy quién le enseñó el dominio de las ciencias astrales, la astrología.

Michel de Notredame, en pocos años, se convirtió en uno de los mejores médicos de Francia, gozaba del respeto y de la admiración de sus conciudadanos, además seguía interesándose por otras disciplinas y también era un gran herbario, realizaba cosméticos y conservantes para la fruta.

El tiempo que le toca vivir a Nostradamus hace que conviva con una de las peores enfermedades de la época, una de las que más mortalidad provocaban: la peste. Aquel brote se llevó por delante la vida de su esposa e hijos y Michel comienza a estudiar las causas de la enfermedad. Gracias a sus conocimientos impone una serie de medidas sanitarias extremas, una limpieza total, la ingestión de “cápsulas” de vitamina C para reforzar el sistema inmunitario, todo ello ,y sus sabios consejos, salvan la vida a miles de personas, pero no logra salvar a su familia más querida...El dolor que provoca la muerte de sus seres queridos hace que Nostradamus desarrolle aquella “Ciencia” enseñada por su abuelo y que tenía casi olvidada, se vuelca en la práctica adivinatoria y surge la aparición del Michel de Notredame profeta cuyo recuerdo ha perdurado hasta nuestros días.

Pronto recopiló una serie de sueños proféticos en sus almanaques adivinatorios, estos fueron muy populares y solicitados en la época, y comenzó a escribir sus míticas centurias, en diez volúmenes, donde cuenta los resultados de sus visiones y profecías. Nostradamus se convierte en una persona odiada y admirada a partes iguales. La sociedad media de la época le tenía miedo, ese miedo se transformaba en odio y temor; la alta sociedad y la realeza abrazaba al médico por su ingenio y Sabiduría. Así pasa a ser protegido de la casa real francesa, todos querían que les realizara sus pronósticos astrológicos... Mientras la Iglesia contemplaba aquellos actos como una irreverencia supersticiosa...

Afamado, rico, con influencia social, lo tenía todo para poder llevar una vida tranquila, compra en Salon una lujosa villa, en plena calle de la Poissonerie. Contrae matrimonio con Anne Posart Gemelle, una rica mujer de la provincia. Junto a ella pone en funcionamiento un negocio de cosméticos. La Iglesia flexibiliza la opinión que sobre él tenía ya que todos le consideran un cristiano ejemplar, que acude a misa y era defensor de la vida religiosa,... Todo era una mascarada, cuando se ponía el Sol el vidente subía al ático de su casa y comenzaba las prácticas con sus astrolabios, varillas de virtudes, espejos mágicos y el cuenco de latón para realizar sus oráculos. Allí fue donde Nostradamus entraba en aquellos extraños trances donde tenía sus visiones incomprensibles (para la época) que luego quedarían redactadas, de forma críptica, en sus famosas Centurias.

Las Centurias

Se trata de un libro con más de mil predicciones divididas en cien cuartetas. Inicialmente estaba formado por diez volúmenes y cuando se publicó muchos pensaron que era la obra de un demente o, tal vez, del demonio... Fue Catalina de Médicis su principal defensora y valedora ante la corte y ante la sociedad, lo cual hizo que ganara el respeto incondicional de muchos aristócratas.

Escritas de forma enreversada, críptica y, confusa, sus cuartetas contienen un gran número de aciertos (a decir de los expertos que las han estudiado), en ellas narra los que, en principio, fueron hechos que se fueron cumpliendo con el devenir de los años o los siglos, sucesos como: la Revolución francesa , la llegada al poder de Napoleón, la Segunda Guerra Mundial, Hitler, Mussolini, Franco, la muerte de Kennedy, la explosión de las bombas nucleares o un gran rey del terror que bajará del cielo y que causará consternación en la Tierra y que aún está por llegar...

Nostradamus murió el año 1566, debido a una hidropesía, sin embargo hasta en su muerte quiso dejar una profecía escrita: "A su retorno de la embajada, el obsequio del ret puesto en su sitio. Nada más hará. Irá a reunirse con Dios. Parientes cercanos, amigos, hermanos de sangre (le encontrarán) completamente muerto cerca de la cama y del banco"...y así fue encontrado a la mañana siguiente.

Las Centurias de Nostradamus son diez, cada una de las cuales, tal y como su nombre indica consta de cien cuartetas de versos. Nostradamus las desordenó al acabar de escribirlas, si se leen en orden carecen de sentido, además –consciente del peligro que suponían- utilizó metáforas, nombres derivados, expresiones en latín, que las hacen más difíciles de interpretar.

Algunas interpretaciones de las Centurias

A continuación expondré algunas Centurias y sus interpretaciones, esta parte es una recopilación de las explicaciones que diferentes autores han querido ver tras un concienzudo estudio. Comenzaremos por la I:

Centuria I:

La muerte de Enrique II:

Centuria I, 35

El león joven superará al viejo,

En campo bélico por singular duelo,

En jaula de oro los ojos le atravesará,

Dos choque uno después morir de muerte cruel.

El 29 de junio de 1559, durante los festejos por la boda del rey de España con Isabel, la hija del rey de Francia, Enrique II participó de los torneos que allí se celebraban. En el primero resultó victorioso, pero en el segundo, el joven conde de Montgomery le clavó una enorme astilla de la lanza que le atravesó un ojo. Murió luego de sufrir más de 10 días.

Napoleón Bonaparte:

Centuria I, 60

Un emperador nacerá cerca de Italia,

Que será vendido muy caro al imperio,

Dirán con qué gente se alía,

Que les parecerá menos príncipe que carnicero.

Napoleón nació cerca de Italia, en Córcega, el día después que esta isla fuera anexada a Francia. El Senado francés lo declaró Emperador de Francia. Construyó un imperio extenso pero a su muerte, Francia perdió gran parte de éste. Sus batallas fueron las más crueles que existieron, fallecieron muchas personas en éstas, por esa razón el apodo de carnicero.

Derrocamiento del Sha de Persia (1979)

Centuria I, 70

Lluvia, hambre, guerra en Persia no termina

La fe demasiado grande traicionará al monarca

Por el fin en la Galia iniciada,

Secreto augurio para una corta existencia.

La fe de los chiítas movió la revolución (lluvia) persa. Esa fe tenía su origen en un exiliado iraní residente en Francia (la Galia) llamado Jomeini. El fanatismo religioso derrocó (traicionó) al monarca persa que tuvo que abandonar precipitadamente Irán en Enero de 1979. El secreto augurio para una corta existencia no tiene más interpretación que la rápida muerte del Sha en Julio de 1980 cuando estaba exiliado en Egipto. Cuando parecía que la paz había llegado a Irán tras la revolución, empieza en Noviembre de 1980 la guerra entre Irán e Irak "guerra en Persia no termina" que no acabaría hasta 1988.

Centuria II:

La caída del avión en los Andes:

Centuria II, 75

La voz oída del insólito pájaro,

Sobre el cañón del respiral suelo.

Tan alto se elevará del grano la tarifa,

Que el hombre del hombre será antropófago.

El 13 de octubre de 1972 un avión con 40 jugadores de rugby desde Uruguay iban en un avión para jugar un partido amistoso en Chile. El avión se estrelló en la Cordillera de los Andes, más precisamente en el Monte Hilario. Los sobrevivientes se alimentaron, hasta el día en que fueron recuperados, con los cuerpos de sus compañeros ya muertos.

La bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki:

Centuria II, 6

Cerca de las puertas y dentro de dos ciudades,

Habrá dos azotes como nunca vio nada igual,

Hambre, dentro la peste, por el hierro fuera arrojados,

Pedir socorro al gran Dios inmortal.

En agosto de 1947 Estados Unidos lanzó sobre las ciudades portuarias de Hiroshima y Nagasaki 2 bombas atómicas destruyendo casi en su totalidad a estas ciudades. Murieron más de 200.000 personas y hubo más de 500.000 damnificados. Ese día anualmente se lo conmemora para que nunca más ocurra algo igual.



La Guerra en Yugoslavia:

Centuria II, 32

Leche, sangre, ranas escurrirá en Dalmacia,

Dado el conflicto, peste cerca de Balennes,

El grito será grande en toda Esclavonia,

Nacerá monstruo cerca y dentro de Ravena.

Leche, sangre, ranas escurrirá en Dalmacia:

Dalmacia es una región que comprende la zona costera de Croacia y parte de Bosnia. Cuando nos habla de leche significa el bienestar que vivían antes se convertirse en sangre a causa de la guerra, ranas nos indica la resistencia de cualquier pueblo a toda invasión.



Dado el conflicto, peste cerca de Balennes:

Dado el conflicto Yugoslavo nos indica una peste cerca de Balennes nombre afrancesado de la localidad de Francisation de Ballensted en Alemania, lo cual nos está indicando que ocurrirá en Alemania. En 1993 hubo una fuga de un gas que cubrió toda la ciudad de Colonia en Alemania.



El grito será grande en toda Esclavonia:



Nos indica que el grito de guerra se oirá en la región de Eslavonia perteneciente a Croacia, en donde la guerra fue más dura, como lo demuestra el estado de como quedo Vukovar destruida en un 80%.



Nacerá monstruo cerca y dentro de Ravena:



Nos dice que aparecerá un monstruo en Italia (Ravena) como así fue, cuando capturaron a un asesino de varias personas en 1995, al que apodaron el "monstruo de Florencia".

Centuria III:

Josefina de Beauharnais:

Centuria III, 28

De tierra débil y pobre parentela,

Por decisión y paz llegará al Imperio.

Largo tiempo reinará una joven mujer,

Que nunca en el reino sucedió un tal peor.

Josefina nació en la Isla de Martinica, departamento francés de ultramar. Este lugar era "tierra débil" al ser acosado por las diversas guerras que se llevaron a cabo en la zona entre Gran Bretaña y Francia, siendo en varios momentos territorio inglés. "Pobre parentela" significa que nació de una familia pobre. Josefina contrajo matrimonio con Napoleón Bonaparte en 1796 y llegó a ser emperatriz de Francia en 1804, al ser proclamado emperador su esposo.

Adolfo Hitler:

Cuarteta III, 35

De lo más profundo del Occidente de Europa,

De gente pobre un joven niño nacerá,

Que por su lengua seducirá a las masas,

Su fama al reino de Oriente más crecerá.

Hitler nació en Austria, Europa, en 1889 y fue miembro de una familia pobre. Muchísimas personas lo siguieron, creyeron sus ideas. Su plan consistía en conquistar toda Europa y también Asia. Con Rusia (Oriente) tuvo alianzas momentáneas pero su verdadero objetivo era conquistarla.

Adolfo Hitler:

Centuria III, 58

Cerca del Rín de las montañas Nórdicas,

Nacerá un grande de gentes demasiado tarde venido,

Que defenderá Sarmacia y Panonia,

Que no se sabrá lo que sucederá.

Otra profecía que podría ser aplicable a Hitler. El Rihn queda en Alemania, y quizás no esté dando el lugar de nacimiento (Hitler nació en Austria) sino el lugar en que se hará famoso (Alemania). Sarmacia es una zona antigua perteneciente actualmente a Rusia y Panonia era una región que integraban algunos países de Europa como Austria, Hungría, Eslovenia, norte de Italia y Sur de Dalmacia. Aquí hay algunos problemas ya que Hitler no defendió Rusia, al contrario, la atacó. Con Italia eran aliados, pero a los demás países que formaban la zona de Panonia fueron atacados. Muchos dicen que cuando los Estados Unidos atacaron Berlín encontraron el cuerpo de Hitler, que se había suicidado. Pero en realidad el cuerpo nunca se encontró y no se sabe que se hizo con él o si Hitler escapó y siguió vivo.

Gobierno de Vichy:

Centuria III, 49

Reino Galo tú serás muy cambiado,

En lugar extraño es trasladado el Imperio:

En otras costumbres y leyes quedarás,

Ruen y Chartres te harán lo peor.

Cuando Francia estaba siendo tomada en su mayoría por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, Petain asume el gobierno y traslada la capital a Vichy (París fue tomada por los alemanes). Petain realiza hechos que parecían que era nazi. Luego comienza a ayudarlos a los alemanes con los campos de concentración, ataca cruelmente a los que no estaban de acuerdo con sus ideas en el gobierno, etc. Finalmente Petain es enjuiciado y abandona el gobierno.

La creación del Estado de Israel:

Centuria III, 97

Nueva ley tierra nueva ocupará,

Hacia Siria, Judea y Palestina:

El gran imperio bárbaro caerá,

Antes que Febos su siglo determine.

En 1948 la ONU creó el Estado de Israel. El año anterior Palestina había sido dividido en dos partes: una judía y otra árabe. Israel tomó parte de Siria, Judea y Palestina para crear su Estado.

La Guerra de los Seis Días:

Centuria III, 22

Seis días al asalto ante la ciudad dada:

Librada será fuerte y áspera la batalla:

Tres la rendirán y a ellos perdonada,

El resto a fuego y sangre pasados.

En junio de 1967 Israel le declara la guerra a Egipto, Jordania y Siria con el apoyo de otro cinco países. La ciudad de Jerusalén paso a manos de Israel completamente con esta guerra, ya que antes Israel tenía tan solo una parte. Los tres que la rendirán podrían ser los tres países contra los que luchó Israel. La guerra finaliza seis días después conocida por la duración con el nombre de "La Guerra de los Seis Días". Israel había conquistado un territorio cuatro veces mayor que el suyo propio en 1949.

Conflicto en Medio Oriente:

Centuria III, 31

En los campos de Media, de Arabia y de Armenia,

Dos grandes ejércitos tres veces se enfrentarán.

Cerca del río Araxes la mesnada

Del gran Solimán en tierra caerán.

Nostradamus nos dice que habrá tres enfrentamientos, el primero en los campos de Media que es una región histórica situada al noroeste de Irán cerca de la frontera con Irak, por lo tanto, nos esta hablando de la guerra entre Irán e Irak ( 1980 - 1988 ), en los campos de Arabia se refiere a la guerra del Golfo ( 1991 ) y en los campos de Armenia a la guerra entre Armenia y Azerbayan (1992).

Como vemos Nostradamus nos pone las tres guerras en orden cronológico. El río Araxes es el antiguo nombre del actual río Araks o Aras en la frontera entre Armenia y Turquía. "La mesnada del gran Solimán" es el ejército turco, en referencia a Solimán el magnífico (1494-1566) sultán turco otomano. Cerca del río Araxes empieza el territorio del Kurdistán donde el ejército turco esta en guerra permanente contra los kurdos y estos producen bastantes bajas al ejército turco "la mesnada del gran Solimán en tierra caerán".