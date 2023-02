¿Puede un perro o un gato ser vegano?

Hay estudios genómicos que indican «que los perros tienen un sistema digestivo adaptado a dietas ricas en carbohidratos. Esto contradice otros estudios que muestran que una dieta basada en vegetales aumenta la probabilidad de sufrir problemas de páncreas, ya que este órgano es el encargado de liberar enzimas para digerir este tipo de moléculas». Bajo un control veterinario, la comida vegana adaptada puede ayuda a corregir problemas dermatológicos y ser beneficioso para algunos aspectos de su salud siempre bajo supervisión y si el veterinario lo desaconseja no incurrir en alimentarlo de esa forma.

Segundo por la longitud de su intestino que hace que les sea necesario para procesar carne. Se trata de un intestino corto, procesar vegetales y los compuestos que conllevan precisa de un intestino largo que ellos no tienen y, por tanto, puede crear serios problemas digestivos.

El gato, como le sucede al perro, es exclusivamente carnívoro así «las papilas gustativas de los gatos tienen preferencia por los aminoácidos, presentes en la carne, el pescado, los huevos o el marisco. Por el contrario, rechazan los monosacáridos y disacaráridos, presentes en la fruta, las verduras, los frutos secos o los cereales». El gato no puede ser ni vegano ni vegetariano y es una elección que sus cuidadores toman por él y que él no desea, como el caso de los perros.

Los gatos necesitan carbohidratos, fibra, grasas, ácidos grasos, proteínas, vitaminas y aminoácidos, si no lo toman podría ocasionársele la muerte, y eso es algo que no se quiere para nuestras mascotas.

Hay piensos veganos para los gatos pero se debe tener cuidado y que etiquetado como «nutricionalmente completo» para tener ciertas garantías que no va a ser perjudicial para su salud, aunque no todos los gatos gustan de tomarlo.

Por eso el veterinario es el que debe, nuevamente, supervisarlo, y en cualquier caso se desaconseja por ser animales carnívoros, su propia morfología hará que rechacen este tipo de productos. Cuidado con tomar la iniciativa y hacer que coman este tipo de alimento pues puede ser mortal.

El ser vegano o vegetariano es algo que es coherente con la forma de pensar de la persona pero debe comprender que no es lo mejor para un animal que es carnívoro y que disfruta con otro tipo de alimentos, que no es su decisión y que preferiría comer su comida, la diseñada para perro o gato en lugar de un sucedáneo que no le va a hacer feliz. Piense en ello.