Radio de misterio en Sevilla

Si hay una voz imprescindible en la radio andaluza y nacional esa es la de un sevillano llamado Jose Manuel García Bautista, sin acento -como a él le gusta que escriban su nombre-, un nombre que tiene su hueco en el Olimpo del Misterio en España. Lleva una vida dedicado a investigar y divulgar sobre los enigmas del mundo, escritor incansable y viajero sin igual, pero siempre con la premisa se hacer un trabajo honesto y honrado. Por ese trabajo y ese prestigio que tiene le entrevistamos, se cumplen ya 25 años de llegada a la radio y es especial.

Jose Manuel... ¿Qué recuerdas de tus inicios en la radio?

Bueno pues fue algo inesperado y vino de la mano de Daniel Ortiz, un amigo que, en esas fechas hacía unas colaboraciones en la televisión local de Los Palacios y me invitó a ir con él, hablamos de misterio y de casas encantadas, de parapsicología, y si me apuras de la vida misma. Era el año 1996 y desde entonces no paré de participar y hacer cosas en todo lo que ha sido un medio que me gusta particularmente.

Todo el mundo te tiene como un referente del misterio en Andalucía y en España, hablar de Jose Manuel García Bautista es hablar de pasión por todo lo que es inexplicable... ¿No te resulta eso una gran responsabilidad?

Lo es, sobre todo por qué hay muchas personas que se acercan y tratan de aprender, te preguntan, de enseñas fotografías, te invitan a ir con ellos a sitios, a investigar y notas ese cariño y esa admiración, por eso el ser muy honesto en el trabajo y ser muy sincero, primero conmigo mismo y luego con todos. Soy de los que va en la cuadriga de auriga y lleva detrás a aquel que te dice: “Recuerda que eres mortal”. Sé dónde estoy y trato de ser humilde, día a día, sin egos y tratando de ser accesible y cercano. Respondo a casi todos los correos, a todos los mensajes y siempre estoy para quién se acerque de buena fe.

Eres colaborador de muchos medios de comunicación –alterna dirección de programa con colaboraciones-, entre ellos de El Correo Tv en su día donde disfrutamos de muchos misterios contados por ti, ¿qué supuso ser parte de El Correo de Andalucía para ti?

Un gran reto, un enorme reto, honrado y metido en lo que tenía que hacer. Cuando mi amigo César Rufino me llamó y propuso ser el “Gustavo Adolfo Bécquer” del siglo XXI me quedé muy sorprendido. Obviamente la comparación es muy exagerada pero comprendí lo que quería de mí: acercar el misterio a todos los ciudadanos interesados de estos temas y lectores de nuestra publicación. Cada semana hay novedades, misterio, investigaciones, casas encantadas y me honro que sea de los artículos más leído. Se hace con muchas ganas, con mucha honradez y con muchos kilómetros en busca del misterio aunque yo lo prefiera contar por experiencias. Siempre estaré agradecido.

¿Cuándo llegó tu gran oportunidad de dirigir un programa de radio?

No lo olvidaré, fue en el año 1998 en Sevilla Fm Radio, en Miraflores, allí cada viernes nos reuníamos a hablar de lo que más nos gustaba. Fueron años sensacionales, lo pasé muy bien entrevistando a amigos del misterio, a amigos como Javier Sierra, Iker Jiménez, Lorenzo Fernández, J.J.Benítez, Javier García Blanco, Luis Mariano Fernández, Pedro Amorós y muchos más. Fue una puerta abierta a poder mostrar que, desde esta ciudad, que tan buena radio ha dado y se hace, se podía hablar de misterio y que se comprobara que tenía muchos seguidores, abrió la puerta y eso siempre es importante y de agradecer.

Pero de ahí pasaste a cotas mayores... ¿Verdad?

Si, fue Iker Jiménez, cuando llegó a “Milenio 3”, en cadena SER, el que me tendió la mano a poder tener una ventana en nacionales desde donde hablar de misterios. Fueron años excelentes, cuatro años magníficos en el que era el jefe de corresponsales y siempre había algo que contar. Había mucha ilusión, muchas ganas, mucho trabajo, muchas horas de insomnio, mucho diálogo, mucha amistad. Aquel programa logró hacer un hueco grande entre los oyentes, era nuevo, era fresco, era buenísimo y, sobre todo, todos derrochábamos pasión.

Allí quedó una etapa importante de tu vida en el que muchos te recuerdan por narraciones como las del restaurante “Viandas”, la Facultad de Bellas Artes, San Luis y muchas otras... ¿Qué supuso para ti?

Ante todo una sorpresa, era poder contar, a tiempo real, algo que estaba sucediendo de verdad. No estuvo exento de polémica pero los que allí estuvimos sabemos de la realidad, como los empleados o los técnicos de la SER, fueron narraciones intensas, con profundidad, con miedo, con ganas de contar lo que pasaba, era reporterismo puro y duro, como en la trinchera, pero del misterio. Fue inolvidable.

Aunque hables con nostalgia sabemos que seguiste esa línea y que como referente lo plasmas ante un micrófono, ante una cámara o en los medios donde publicas. ¿Te sientes cómodo o te pone nervioso?

Te puedo decir que me relaja muchísimo poder hacer lo que hago, los que me conocen saben que me siento muy a gusto en un estudio, en un plató o ante un folio en blanco antes de comenzar a escribir. Me relaja muchísimo.

Algo que te honra... Nunca pierdes tu acento aunque hables para toda España.

Soy andaluz, podré hablar mejor o peor pero es mi código genético, no tengo que falsear mi acento, me siento orgulloso de haber nacido en una tierra que lo tiene todo y mi acento, como dice Manu Carrasco “es mi ADN”.

¿Qué recuerdas de tu etapa en ABC Punto Radio y Sevilla Tv?

Años muy divertidos, tanto el “Sevilla a Diario” como el “Protagonistas”, con Fernando García Haldón, Agustín Rascón o Cristóbal Cervantes, me enseñaron otros caminos del periodismo en Sevilla, era desenfadada, espontánea, improvisado, me gustó mucho esos tres años en esa casa. Era del 2006 al 2009. Hoy por desgracia las televisiones locales no tienen la misma salud de antaño pero... Igual se reverdecen los laureles y vuelve el tiempo de ver televisión que sea de la de tu tierra.

Regresaste a la Cadena SER pero en otro formato...

Si, me llamó un buen amigo y un profesional enorme como Salomón Hachuel, buena gente, y con él estuve en una primera etapa, de 2000 a 2006 en Localia Tv Sevilla haciendo el magazine nocturno y luego de 2009 a 2010-11 con Inés Porro y Paco Mesa, disfrutamos mucho esa época, nos reímos y dimos no pocas exclusivas que hicieron que se mirara con atención lo que se contaba. Se de gente que esperaba a la noche para poner la tele y ver ese canal por escuchar o pasar un poco de miedo. Es genial saber que se hace disfrutar y sentir tantas cosas a los oyentes o espectadores.

De ahí a 20 Tv donde te vimos como un todoterreno... ¿Cómo fue el cambio?

El cambio me lo pedía el cuerpo, necesitaba hacer otras cosas y salir del misterio y eso hice, gracias a la dirección de la cadena, a Jesús, y a Enrique Olivares –hoy en Rne- pude hacer dos años de Deporten en “Área 20” y resultó muy bien trabajar haciendo información deportiva, mis compañeros se sorprendieron mucho de verme en ese rol y que lo hiciera bien, eso indicó que podía hacer otras cosas y derivó en informativos, sucesos, misterio... Fue muy gratificante y nuevamente mi agradecimiento por delante.

¿Quién te ha marcado más haciendo radio?

Paco Robles, sin dudas, cuatro años con él en COPE hace que nos entendiéramos a la perfección y aprendiera de un maestro como él con una forma de ver la vida que me apasionó.

Pero todos también te seguimos por tu activa participación en Canal Sur Radio, creo que es parte de la Historia de la Radio de Andalucía... ¿Qué me dices?

Pues me halagas y siempre, en la “Casa”, trato de dar lo mejor de mi. Fíjate que llevo haciendo programas sin parar desde 2000 en Canal Sur gracias a mi buen amigo Luis Baras que me llamó para “El Varadero” donde se habló de todo lo inimaginable gracias a la creatividad que existía y la complicidad con un gran profesional como Luis. Luego estuve con Tico Medina en “De Sur a Sur”, con Olga Bertomeu dos temporadas hablando de misterio en las mañanas, buena persona Olga. Luego llegó la hora de “La noche más hermosa” y en medio todo tipo de participaciones en otros programas y hasta en la televisión. Para mi Canal Sur es mi casa, sobran las palabras, mi cariño es infinito.

Pero en Canal Sur tienes varias vertientes que te hacen ser camaleónico... Esa faceta cómica que también te ha hecho destacar y tener miles de seguidores que quieren escucharte... ¿Cómo es eso?

Bueno, yo no soy así realmente, soy bastante serio, pero se me pidió, hace años, que tratará de dar el toque de humor en el programa en una sección determinada y eso se hizo poniendo en juego a personajes o interpretando a algún protagonista de la Historia. A la una de la mañana las personas no quieren escuchar un ladrillo y preferían algo más fresco y desenfadado, por eso surge esa otra cara aunque yo no soy tan fresco como mis personajes. Me gusta la Historia bien contada y las anécdotas, las curiosidades, salpicarlo con humor pero con información seria y veraz. Esa fue una faceta diferente, impuesta, cumplí a la perfección con ella pero prefiero el toque serio aunque no me arrepiento, me divierto y me divertí mucho haciendo lo que me pidieron y cumpliendo con ello.

¿Con que te quedas de “La noche más hermosa”?

Me quedo con todo, con la “Casa”, con la apuesta, con la confianza, con los compañeros, con Pilar Muriel, con Jesús García, con los técnicos, con el cariño de los oyentes, con todo, me quedo con todo y que sigamos muchos años siendo una referencia en la noche andaluza y más allá. Es un orgullo.

También te hemos escuchado en Radio Nacional de España... ¿Cubres todos los frentes?

Si, desde “Espacio en Blanco” con mi amigo Miguel Blanco, “El canto del grillo” con Eva o “El gallo que no cesa” con Chema García me eligieron para hablar de Historia, Leyendas, curiosidades, misterio y Arte y ahí está el trabajo. Gustó y gusta y eso me llena de satisfacción. Además en una casa que tiene mucho misterio.

Los viernes te escuchamos cerquita con tu “Voces del Misterio”... ¿Qué significa este programa?

Quizás sea el estandarte del misterio en la ciudad, en la radio. Son 16 temporadas ya desde que comenzamos, nos acercamos a los 1000 programas, está entre los diez mejores programas del mundo en el ranking de misterio de plataformas como Ivoox y mi agradecimiento, primero a Radio Betis, dónde comenzó, y luego a SFC Radio dónde está ahora. Siempre digo que el misterio no tiene colores, somos sevillistas y béticos pero hablamos de misterio, el deporte no entra. Es un programa con cientos de miles de descarga, casi 12 millones en poco tiempo, se redifunde en muchos países, colaboradores y entrevistas históricas y se hace con mucho amor, con mucha pasión. Hoy día es un lujo tener a un programa así y aunque la pandemia nos ha complicado la cosa es cierto que seguimos haciendo un esfuerzo titánico por sacar cada uno adelante. Sólo puedo estar agradecido a todos los amigos que están en el programa o han pasado por él. Desde 2005-2006 a pie de cañón y sin parar. Miles de horas de radio, de emociones, de sentimientos.

Lo más reciente es verte en Élite RadioVisión hablando de todo un poco, sorprendente. ¿Cómo es esta otra metamorfosis?

Bueno, es la nueva ventana que te abre la vida. En este caso la dirección de Élite RadioVisión quiso contar conmigo tanto para la radio como para la televisión, primero hablando de misterio y luego, probado el género, dándome la oportunidad de dirigir o presentar muchos otros programas que van desde el Derecho, dada la vinculación con Élite Legal o Isbylex Abogados hasta poder retransmitir la Lotería de Navidad. Hoy día te puedo decir que puedo hacer de todo en ambos formatos y la confianza de Élite así como la capacidad de trabajo, el esfuerzo que hacemos todos, la humildad, la confianza, la honradez, se traducen en programas como “Código Oculto”, “Crimen y Sospecha”, “El abogado responde”, retransmisiones y otros programas que surgen que desde la casa me designan para guiarlo. Siempre agradecido y generoso en el esfuerzo en un lugar que también es mío, que es mi casa.

Te vemos también en plataformas digitales...

Si, en canales como Canal Historia, en Movistar, en Mega, en DMax, en fin, es un poco de todo, en Vodafone, la verdad es que grabo series y pierdo un poco la cuenta de donde lo emiten pero ahí estoy, siempre divulgando y tocando muchos temas, lo último los palacios sevillanos, de todo un poco. Siempre es grato que cuenten contigo.

Una pregunta... ¿De dónde sacas el tiempo?

Sólo te diré que le tengo poco apego a las sábanas...

Tu futuro... ¿Por dónde pasa?

Actualmente por Élite, no tengo dudas, con mis lazos con ellos y mi trabajo, eso es público e inexcusable. Por Canal Sur los fines de semana o cuando sea. Por mi “Voces del Misterio” o “Al filo de lo real”, por mis libros, con 6 obras que deben salir en los próximos dos-tres años; con mis artículos en los medios y, por supuesto, mis rutas enseñando a todo el mundo los muchos misterios que tiene la ciudad.

Es Jose Manuel García Bautista, una persona apasionante, con ganas de hacer bien las cosas, con una enorme preocupación por la sociedad actual, honrado en su trabajo, honesto con todos, humilde hasta sorprender. Es la figura indiscutible del misterio en Andalucía y lo tenemos con nosotros para disfrutarlo. Su capacidad de trabajo es arrolladora, su creatividad es envidiable, desde 1996 en radio, televisión y prensa haciendo periodismo y afanándose en enseñarnos lo que nadie enseña, la casa oculta de las cosas. Camaleónico, extrovertido y tímido a la vez. Un caballero del misterio siempre dispuesto a echar una mano, profesional y serio. Su voz, su imagen, es imprescindible hoy día (en el transcurso de la entrevista atendió a su habitual colaboración en Onda Cero con Chema García y Susana Valdez así como fijar fechas para entrar en antena en nacionales con Onda Cero en “La Rosa de los Vientos” o en “El Colegio Invisible”) en los medios que se precien de tener a los mejores y él es uno de los mejores. 25 años en esto, 25 años de generosidad y esfuerzo.