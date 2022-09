Regresa el misterioso sonido del Hum, escuchado en Sevilla y la Sierra Norte

Hacía tiempo que no se escuchaba el sonido del «Hum» en Sevilla, ese «zumbido» molesto y penetrante que parece surgir de la nada y que sólo algunas personas pueden escuchar aun estando en la misma habitación con otras. La pasada semana y este fin de semana se ha escuchado, al menos, en tres ocasiones de la que informaron los testigos.

El primer suceso relacionado con el Hum tuvo lugar en la madrugada del jueves al viernes cuando un vecino de la zona de Reina Mercedes se encontraba sacando a su mascota, Antonio Ruiz me comentaba: «Era la una de la mañana y le perrillo estaba nervioso, mi hijo había llegado hacía un rato y mi mujer estaba viendo acabar una película. Les dije que si habían sacado al perro a la calle a hacer sus cosas y me dijeron que se les había olvidado. A mí me dio coraje porque hombre, hay que sacarlo que tiene sus necesidades y tiene que estirar las patas. La cosa es que estuve cerca de la zona que da al muelle y sentí, perfectamente como desde el cielo surgía un sonido chirriante. El perro también lo parecía escuchar por que se puso a ladrar mucho. Me fijé bien en las labores de descarga de chapa pero en ese momento todo estaba parado, no había movimiento y el sonido era muy evidente y molesto. Cogí y me regresé a casa que no vivo muy lejos y una vecina me dijo «Antonio, ¿ya viene usted?» y le dije que si, como estaban en la puerta tres vecinas charlando les pregunté si habían escuchado el sonido y sólo una de ellas me dijo que sí, las otras no escucharon nada. Subí a casa y pregunté lo mismo y mi hijo me dijo que él si lo había escuchado, mi mujer no» explicaba.

A mi pregunta de si podía ser el ruido de descargar chapa (o cargar) en el puerto me decía: «Es raro, yo he trabajado en el puerto y sé que cuando se carga o descarga y quién explica ese ruido de esa forma es que no sabe de lo que habla cuando no hay labores de ese tipo. En ese momento no se estaba trabajando en ello, de hecho consulté a un compañero y me dijo que no había actividad».

Como primera razón que se aplica a este tipo de casos es esa labor que se realiza en el puerto y que, en este caso, no parece coincidir como hipótesis explicativa. ¿Qué fue? Por desconocimiento de su origen: el sonido del Hum.

Otro sonido

El siguiente sonido se pudo escuchar la noche del sábado al domingo en la localidad de Cazalla de la Sierra, cuatro personas en una casa rural, de campo, sintieron, hacia las once de la noche, un sonido «que era una vibración aguda, ponía los «dientes largos», era muy prolongada y como un quejido pero que venía del cielo. Aquello está en medio de la sierra y se escuchaba perfectamente. Pensamos que había máquinas pesadas o algo pero era imposible. De las ocho personas que estábamos allí la escuchaban cuatro sí y cuatro no. Además era un sonido punzante y raro». Les pregunté si se asemejaba a cortar o arrastrar chapa y la respuesta fue negativa: «no, para nada, era como si algo vibrara» decían.

La novedad en cuánto a este fenómeno es, precisamente esa, la vibración extraña que pudieron sentir y que difiere a lo habitual en el fenómeno del Hum. Consultados sobre cuánto tardó este sonido en quitarse los testigos respondieron que, aproximadamente, unos 3 minutos.

Esa misma noche, en El Pedroso, a esa misma hora, dos amigos, Eduardo Marín y Carlos García me decían: «Mira, nos hemos venido el fin de semana aquí al pueblo y hemos sentidos un ruido muy raro, nos ha recordado a lo que se cuenta del Hum pero este era como algo que vibraba, era muy curioso, no sabemos lo que es, lo hemos escuchado los dos, nuestras novias no lo han sentido aunque a una de ellas si le ha comenzado a molestar un oído que ha atribuido a agua de la piscina. ¿Qué puede ser?» acababa consultándome.

Todos estos incidentes con el esquivo sonido del Hum se han producido en estos días cuando ya hacía meses que no daba muestras de su existencia. Se buscan posibles explicaciones al mismo allá donde, ahora mismo, es todo un misterio.