Resfriados en gatos y perros: como reconocerlo

Llegado el mes de enero y febrero, normalmente en la época de frío, la temperatura también se deja notar en nuestras mascotas, en nuestros peluditos.

Perros y gatos se resfrían con más asiduidad de la que cree y debe estar atenta/o a las «marcas» para poder identificar y tratar ese resfriado y que su mascota goce de buena salud.

El contraste de temperaturas se deja notar en la mascota, no se trata de una gripe -que también la pueden contraer- sino de un resfriado -que no es contagioso entre animales-.

Suele pasar cuando pasan mucho tiempo en un lugar que es frío o se moja y no se le ha secado convenientemente, también con los cambios bruscos de temperatura y que puede ir a más si no se trata convenientemente.

En los perros hay síntomas que se deben identificar como: estornudos, tos, secreciones nasales, les cuesta respirar y se ayudan de la boca -para tomar aire-, muestra inapetencia -comer-, están apáticos y no quieren jugar, están cansado y pueden tener la temperatura más alta -fiebre-.

En el caso de los gatos el cuadro de síntomas que identifican que están resfriados es el mismo sumándole malestar general así como, en algunos casos, conjuntivitis.

Para prevenir este tipo de situaciones, estos resfriados -que si no se tratan pueden ir a más, reitero-, se debe procurar que no esté expuesto a cambios bruscos de temperatura, lo mejor es que no estén en sitios de corriente de aire.

Tampoco es conveniente que salga a jugar o pasear cuando son las horas más frías, se debe procurar evitar eso y hacerlo en horas más cálidas. Es conveniente que no se mojen o que pueda sorprenderla la lluvia y si esto sucede se les debe secar con cuidado y asegurarse que no están húmedos. En el caso de bañarlos -sobre todo los perros- hay que evitar que se destemplen.

Si tiene radiador en casa y lo pone para estar más confortable, ponga su camita cerca y que se beneficie de ese calor, en el caso de los gatos igualmente, aunque ellos, por naturaleza, siempre buscarán el calor del hogar o punto más cálido, debe procurarles ese confort.

Importante es que tengan todas las vacunas puestas y al día, la alimentación de calidad y, en caso de resfriado de la mascota acudir a quién más le puede ayudar que es siempre el veterinario.

Eso y su AMOR harán que su mascota está sana y sea feliz, que es siempre lo que se desea.