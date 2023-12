Se intensifica el consumo, somos protagonistas y víctimas

El efecto ideológico de la implantación progresiva de la sociedad postindustrial lleva consigo la degradación de las pautas y valores culturales e intelectuales heredados a lo largo de la Historia que se sacrifican a una finalidad económica en pro de la sociedad de consumo, finalidad que incluye la integración de la mayoría de la población en un discurso introyectado, útil para que la estructura económica dominante se alimente a sí misma.

La carga ideológica actual conduce a una pseudoformación educativa que conlleva un exagerado hincapié en los conocimientos técnicos e informáticos (a esto lo he llamado «el éxtasis cibernético» en un libro que publiqué con ese nombre en 2001). Se trata de un modelo cultural que alcanza a todos los sectores de la sociedad, incluidos los intelectuales y académicos. Su base es la disolución del conflicto ideológico, neutralizando resistencias teóricas que se presentan como superadas» o «arcaizantes».

Así es cómo la ideología ha eliminado el método del materialismo histórico de los medios de comunicación, por ejemplo, y de la opinión pública, aunque dicho método estuviera implantado sólo a escala media, en una «inmensa minoría» (años sesenta del siglo XX, por ejemplo). Sin embargo, el método materialista le sigue siendo de utilidad a lo que llamamos el segmento hegemónico que funciona sobre su base, es que el mundo del que se desprende la ideología actual y nuestra forma de comportarnos sobre su base, resulta ser materialismo histórico. ¿Sobre qué base cultural acaba de decidir la Reserva Federal de EEUU no subir el valor del dinero, incluso bajarlo en 2024? ¿Sobre la espiritualidad? ¿Sobre la espiritualidad va a imitar el hecho la Unión Europea en un futuro cercano?

Ya hace mucho que la Iglesia condenó el materialismo liberal al que se ha apuntado el progresismo y el feminismo, ¿o es que las grandes instituciones financieras han cambiado de ideología con Janet Yellen -exdirectora de la Reserva Federal-, con Christine Madeleine Odette Lagarde ​-presidenta del Banco Central Europeo- o en adelante con Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones? No, esas señoras llevan a cabo una labor de mimesis del varón, han llegado arriba y el poder que inventó el varón se las ha comido, las ha devorado el famoso patriarcado opresor que ahora posee su versión femenina.

La Iglesia, en su momento, fundó una red de periódicos a los que llamó “la buena prensa”. Entre ellos estaba este El Correo de Andalucía que en 2024 cumplirá 125 años. Hace lo que puede para respetar la voluntad de su fundador, el cardenal Spínola, pero lucha en el contexto de un mercado “salvaje” donde la competitividad exagerada está desgastando y hasta matando la psique del ser humano. Y de esto son cómplices tanto el conservadurismo como el progresismo, de ahí que yo me niegue a aceptar a ambos y ellos, por tanto, no me acepten a mí.

La llamada por la Escuela de Frankfurt pseudocultura -que es la que aún padecemos- es la implantación en todos los sectores sociales, y en especial en los medios y bajos, de un sentido común colectivo ficticio, fruto de la ideología. Por ejemplo, «pluralismo informativo equivale a muchos medios de comunicación»; «la publicidad otorga independencia»; «vivimos en una democracia y por tanto existe libertad de expresión»; «como es su dinero puede hacer con él lo que quiera» (en alusión a las grandes fortunas); «se trata de un medio de comunicación privado, por tanto, tiene menos responsabilidad social que uno público», «el periodismo debe vigilar a los poderes públicos y a los políticos» (cuando el poder se concentra sobre todo en el sector privado y en las estructuras invisibles).

La pseudocultura origina también un «bienestar» a través del analfabetismo funcional, que se deriva de ella, y del consumo que se convierte en fetiche (en el

sentido de que el ser humano es dominado por aquello que crea). Pero se trata igualmente de un bienestar ilusorio. La pseudocultura se origina y desarrolla porque existe un caldo de cultivo para ello: la naturaleza humana, lo innato y, muy conectado a lo anterior, el inconsciente colectivo. Esto es lo que ya no acepta el progresismo actual, derivado de la Escuela de Frankfurt.

El consumo de estos días es algo impuesto por la sociedad postindustrial. La ecuación ha cambiado con el paso de los siglos. De necesitar algo, producir lo que se necesita y consumirlo, hemos pasado a producir en masa, crear por tanto la necesidad de consumir y, en efecto, consumir, pero dotando al consumo de algo esencial: el poder del objeto y de la marca, el valor de ambos por sí mismos, la sumisión del consumidor al objeto consumido que lo dota de poder y de reconocimiento por parte de quien lo recibe.

Lo que se dice menos es que, en gran medida, al humano esta dinámica le “viene de fábrica”, que el ser humano ya trae consigo la necesidad de poseer como signo de poder y distinción, como derivación de su voluntad de poder. He ahí el motivo sustancial por el que observamos esos enjambres de seres humanos consumiendo y esas reacciones exiguas contra el consumo.

He ahí la causa más esencial por la que fracasan las ideologías y las religiones que desean conducir descaradamente al sujeto hacia la masa y triunfa la nuestra: la que lo lleva a un lugar parecido por un camino de rosas, le vende a todas horas todos los días del año. Ahora el enganche se llama Navidad, Papá Noel, Año Nuevo, Reyes Magos. Todo son sueños que ocultan nuestra necesidad de poseer y de que te posea lo poseído.

Ahora bien, y por último, la pseudocultura, en los momentos más avanzados de su manifestación —hoy— puede ser una evolución aunque se convierta en evolución involutiva. Es decir, en el destino final de una especie llamada humana.

El malestar del ser humano es un estadio evolutivo culturizado. El malestar es la

condición humana alcanzada, de la cual se es más, menos o nada consciente. Tal condición se ha producido por interacción entre lo innato y el entorno con preeminencia de lo innato ya que si algo no es innato no puede desarrollarse debidamente.