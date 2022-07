¿Se puede tener a un zorro como mascota?

Ha crecido el interés por los zorros en España y son muchas las personas que lo han adoptado como mascota, sin embargo hay que saber que es un animal que tiene sus peculiaridades y su instinto, que no ha logrado ser domesticado de forma tan general como los perros o los gatos y para convivir con ellos se necesita una adaptación mutua allá donde su mejor entorno es la vida salvaje. Si pese a ello se quiere tener a un zorro como animal doméstico se debe velar por su calidad de vida, por sus necesidades tanto alimenticias como emocionales así como saber que le puede afectar a su salud tanto física como mental. Al zorro no se le puede tratar como un perro o un gato pues no lo es, tiene su propia forma de ser y precisa de personas con un gran conocimiento y paciencia.

Si encuentra un zorro herido no lo trate de adoptar, lo mejor es llevarlo a un centro de recuperación de fauna silvestre o santuario animal donde profesionales y veterinario lo curarán y lograrán reintroducir en su hábitat. Si le regalan un «perrito muy gracioso» y al crecer resulta que no es «perrito» si no zorro, pues debe buscar la atención precisa así como los consejos necesarios para adoptarlo. En España hay especies de zorro que están protegidas por encontrarse dentro de aquellos que están en peligro de extinción tales como:

■ Vulpes cana.

■ Vulpes zerda.

■ Vulpes bengalensis.

■ Vulpes vulpes griffithi.

■ Vulpes vulpes montana.

■ Vulpes vulpes pusilla.

Cualquier ejemplar de estas especies está prohibido tenerlas, es ilegal sabiendo que la ley es taxativa con respecto a ello. El zorro es reconocido como un «animal silvestre mantenido en cautividad» y señala las siguientes normas generales que debe cumplir el propietario o responsable:

1º.- La persona propietaria o poseedora de un animal silvestre mantenido en cautividad es responsable de su protección y bienestar en los términos previstos en la presente ley.

2º.- Para el mantenimiento en cautividad de animales silvestres deberá acreditarse su origen legal, de acuerdo con lo estipulado en la normativa sanitaria, de comercio y conservación de la naturaleza y demás normativa que resulte de aplicación, según los casos.

3º.- Sin perjuicio de lo indicado en los apartados 1 y 2, para la tenencia en cautividad de ejemplares de animales silvestres pertenecientes a especies autóctonas, incluidas las declaradas como especies cinegéticas, será preceptiva la autorización expresa de la consejería competente en materia de protección animal. Será obligatoria asimismo la identificación individual mediante microchip o anilla identificativa de estos animales, según el procedimiento que se establezca reglamentariamente.

4º.- En caso de tenencia de ejemplares de animales silvestres pertenecientes a especies declaradas como exóticas invasoras, serán de aplicación los requisitos establecidos en su normativa reguladora específica.

5º.- Los preceptos contemplados en los artículos 22, 23 y 24 serán de aplicación a todos los ejemplares de especies silvestres mantenidos en cautividad, excepto aquellos pertenecientes a especies que cuenten con normativa específica de aplicación en la que se recogen las autoridades competentes responsables de su protección y custodia. En especial, se exceptúan los ejemplares de especies silvestres acogidas en un régimen de protección especial, las especies cinegéticas y las especies declaradas como exóticas invasoras.

En España es legal poder tener un zorro como mascota pero debe tener, inexcusablemente, la documentación en regla y no ser de una especie en peligro de extinción.