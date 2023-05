Al día siguiente ella me contaba:

“Mira, esto pasó ayer sobre la una de la mañana. Regresábamos tras pasar la noche con unos amigos, yo no bebo ni fumo, tengo 63 años, la vista perfecta desde siempre y sé lo que vi. El caso es que de esto se ha hablado mucho en el pueblo pero yo jamás he creído en estas cosas pese a que tengo amistades que si que han visto “algo raro”. Pero bueno, regresábamos tan normales y al tomar el tramo que se mete en la curva, de forma inesperada, se cruzó delante de mí un hombre, ya mayor, un tanto encorvado, con una gorra. El coche lo iluminó perfectamente, el hombre miró por encima del hombro y sólo vi unos ojos negros muy intimidatorios, como si no tuviera la parte blanca del ojo. Mira, me asusté mucho y mi marido se fue a bajar del coche pero yo no lo dejé. Nos quedamos mirando a aquel hombre, se veía bien y sólo puedo decirte que a medida que iba andando se iba como deshaciendo, como desapareciendo hasta que no lo vimos. Yo me quedé blanca delante del volante y mi marido dijo: “¿Eso qué coño ha sido? Tira para casa” y salimos de allí rápidito” relataba Pepi.

“Mientras llegábamos a casa o no mi marido iba buscando algo raro en ese punto y dio con un artículo tuyo, luego te buscó y vio tu teléfono en un tema de rutas y te llamé, perdona por la hora pero estaba muy nerviosa” remataba.