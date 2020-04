Sevilla, el miedo y la ouija

La ouija, ese mal llamado 'juego' suele dar sorpresas, para aquellos que la practican con asiduidad y para los noveles que se acercan a un fenómeno tan apasionante como el del contacto espiritista.

Así un grupo sevillano decidió llevar una experiencia de contacto en unos viejos almacenes sevillanos que ya lleva cerrado más de una década. El lugar pasa por ser, hoy día, uno de los más encantados de la ciudad, y debido a ello estos expertos en el juego del tablero dispusieron todo lo necesario para realizar la sesión prevista.

Entraron allí de forma clandestina, ubicaron una serie de velas en una de las plantas superiores y formando un círculo alrededor del lugar que ocuparían. Los cuatros jóvenes (dos chicos y dos chicas) ubicaron el tablero en el centro, sacaron un pequeño vaso de cristal y pusieron sus dedos sobre él. Se concentraron en unos breves instantes y comenzaron las sesión con un tradicional:"¿Hay alguien aquí?".

El vaso permanecía inmóvil, de nuevo se repitió la fórmula: "¿Hay alguien aquí?" y el vaso de desplazó hasta el "Si" del tablero. En ese momento comenzó un diálogo deletreado con una entidad que dijo ser una persona fallecida en el inmueble y que, muy a su pesar, vagaba allí.

Entonces el tablero comenzó a lanzar mensajes violentos, era "como si otra entidad estuviera allí y hubiera eclipsado al anterior ente", las velas se apagaron, curiosamente ninguna de las ventanas estaba abierta ni había corriente, y un olor desagradable lo invadió todo.

La chica, que parecía llevar la voz cantante, pidió a sus compañeros que estrecharan sus manos soltando el vaso y pidieran en voz alta: "¡Abandona este lugar!", y aquel fenómeno cada vez se agudizaba más.

Uno de ellos comenzó a sentir miedo, comenzaron a ver sombras oscuras que se proyectaban sobre las desnudas paredes del edificio, y salió corriendo. Tropezó o lo empujaron y cayó en una especie de trance: "Comenzó a hablar con una voz rara, a decir cosas incomprensible, los ojos nos miraban con violencia y decía ya de forma clara que nos iba a matar a todos. Entonces se levantó y me cogió del cuello mientras comenzó a apretar. Menos mal que mis amigos estaban cerca y lo apartaron mientras lo agarraban. Me asustó mucho", recordaba aún impresionada la chica.

"A un amigo se le ocurrió darle dos tortas y se desmayó", cuando el chico volvió en si no recordaba nada mientras aquel fenómeno cesó por completo. Los chicos recogieron todo, velas, vaso, tablero, y salieron corriendo de allí.

"No he pasado más miedo jamás..., he hecho más de 200 sesiones de ouija y nunca había pasado nada similar. Aquel lugar está encantado, el edificio está maldito", decía otro de los jóvenes participantes en la sesión y es que fueron a entrar en un lugar con justificada fama de estar habitado por fantasmas y fuerzas desconocidas.

Desde entonces no quieren ni pasar por la calle donde se alza este viejo edificio sevillano que lejos de lo que se pudiera pensar no está deshabitado, en su interior aun moran aquellos que quedaron unidos eternamente al edificio.

“Doctor, me lo dijo la Ouija...”

Una sesión del mal llamado juego de la ouija en unas viejas instalaciones cercanas a la Universidad Laboral y una tragedia que evitó un oportuno, y abandonado, neumático de camión... Es el “poder” de la ouija.

Una sesión de ouija, un mensaje maldito y un suceso escalofriante, a veces la realidad supera a la ficción... Y sucedió en Sevilla: “Ingresada en la UCI tras arrojarse de un trampolín a una piscina vacía”, así decía la noticia publicada por un diario sevillano, pero nada hacía pensar que tras ello se escondía toda una historia escalofriante de misterio y mensajes de lo ignoto.

Todo comenzó con unas improvisadas sesiones de ouija, los protagonistas de aquellas sesiones tan particulares, tan sobrecogedoras y con un final tan dramático eran un grupo de chicos y chicas ante su primer contacto con lo extraño. Al principio era todo algo simpático: seres juguetones; un día se les manifestó vía ouija seres que decían ser sus amantes en vidas pasadas, incluso el mismo Satanás... Sea como fuere prosiguieron los mensajes vía ouija, con Satanás, desafiándolo, insultándolo... Una chica se mostraba especialmente dura y con palabras malsonantes...

Un día, mientras estaban en clase, la chica decide ausentarse de la misma y subir al trampolín más alto, a 15 metros, allí, en el cemento, pintaron una ouija... El tablero ouija les anunció, en sesiones anteriores, que iban a morir a todo tarde o temprano... La chica dijo: “si con mi sacrificio, mi muerte, puedo salvar a mis compañeros estoy dispuesta a aceptarlo, a entregarme en brazos de satanás, a suicidarme”, el tablero dice que no... El acompañante, el chico sale de la plataforma del trampolín y se queda la chica sola. La chica propone suicidarse en aquel mismo momento y el tablero dice “SI”... La chica se coloca como la figura del ángel con los brazos en cruz y dice: “este es un momento como otro cualquiera para morir, ven a recoger mi alma Satanás”, y se arroja a una piscina vacía, llena de guijarros, de cascotes... El chico miraba sorprendido, asustado, aquella escena casi dantesca... La chica había saltado al vacío estrellándose contra el suelo de la piscina vacía, desde una altura de 15 metros...

Desde la distancia, jugando al frontón, un sanitario y su compañero ven a la chica haciendo la postura del ángel, salen corriendo hacia allá pero ya había saltado... Cuando llega le practica unos primeros auxilios, con politraumatismo, brazos y piernas rotas, dientes, su estado era muy malo... Afortunadamente el sanitario logra reanimarla mientras su compañero localiza un teléfono y avisa a una unidad médica que se persona en las instalaciones deportivas y trasladan a la chica a la ciudad sanitaria. No se había matado de puro milagro... ¿o tal vez no?

Días después sus amigas van a verla al hospital y se produce en todas ellas un cuadro de histeria colectiva, hasta tal punto que una de ellas trata de estrellarse contra un muro y otro intenta igualmente suicidarse, algo ocurrió...

Otra chica comienza a cambiar la voz, a cambiarle el aspecto físico y es llevada a urgencia. Los médicos desconocían lo que ocurría con aquella joven. Los médicos estaban sorprendidos hasta que una de las jóvenes confiesa todo lo ocurrido...

¿Sugestión o realidad? Hay “juegos” con los que no se debería jugar...