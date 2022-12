Sombra aterradora en el Museo de Arqueología de Sevilla

La experiencia que hoy les cuento vino a suceder en el edificio del Museo Arqueológico de Sevilla. Aquí es donde nos encontramos con un suceso difícil de explicar de la mano de su protagonista, un vigilante de seguridad que quedaría muy marcado por lo que le ocurrió.

Se llama Ángel y nos lo cuenta de esta forma:

“Bueno, el edificio ahora no tiene uso, desde hace unos años está cerrado pero la cosa es que siempre se había dicho que pasaban cosas raras dentro. Yo nunca he sido de creer en temas misteriosos ni nada de eso, es más, no creo en ello.

Cuando los compañeros me decían que habían tenido una mala noche o que han estado toda la noche en alerta por ruidos y por los fantasmas yo trataba de aislarme de eso, si te pones a pensar en todo lo que puede pasar en un edificio entonces no te mueves de tu casa, o lo que te puede pasar vaya...” comentaba.

“Sobre las doce y media, más o manos, sentí un ruido muy fuerte, como si alguien dejara caer algo muy pesado, claro, allí hay cosas muy valiosas, muy pesadas, de mucho valor, y pensé que a ver si había alguien robando o que se había caído un busto o algo. Bueno, pues cogí y me di una ronda.

Aparentemente no había nada raro ni nada extraño. Me volví a donde solemos estar y sentí un portazo. Ahí si me inquieté porque pensé que había alguien más en el edificio.

Volví a ir para el sitio donde sentí el portazo pero no había nada. Vuelta a comenzar, me fui para el sitio y decidí cerrar las puertas.

Cerré las puertas que se podían de la planta y fue cuando ya me comenzó a llamar la atención que detrás de mi cerraba puertas y sentía portazos como si hubiera algunas abiertas que cerraran de nuevo, abría la puerta y entraba en la sala y veía las puertas abiertas, eso ya era lo locos, imposible. Decidí irme a mi sitio” recordaba.

“Hubo un momento en el que sentí como si alguien hablara en una de las salas, en la de la Edad media, y fui a ver, entonces al entrar, no vi a nadie, pero cuando me iba y cerraba la puerta vi a un señor alto, vestido de negro y con la cara muy blanca, muy pálida, no sé qué me entró por el cuerpo, pero cuando aquel individuo se giró hacia mi supe que no estaba vivo, que aquello que no era normal, que era algo raro.

Cerré la puerta y luego la otra y me fui a mi puesto para coger la salida, mientras avanzaba sentía como si alguien estuviera detrás de mí y como si me persiguieran, además sentía los portazos de las puertas. Al llegar atiné a coger las llaves y salirme fuera. Estuve como cosa de dos horas y pico, y luego entraba y salía a ratitos, me dio mucho miedo aquello y supe, entonces, que lo que contaban los compañeros del interior del museo era verdad, que no era mentira, fue impresionante” concluía.

No ha sido la única experiencia paranormal que se ha tenido dentro de este edificio que reúne muchas muestras del pasado y también de un vestigio de “vida” más allá de la muerte...