Superar el duelo por tu mascota

Nunca se podrá equiparar a la pérdida de un ser querido pero casi, en función de cómo sienta a la persona a su mascota.

Es un momento doloroso en el que se pone de manifiesto todo ese amor que se ha sentido por él/ella. Junto a nosotros ha vivido momentos buenos y malos y es una parte importante de nuestra vida.

Por eso se llega al momento de duelo, equiparable al que se siente por una persona, y que debe vivirse de una forma natural comprendiendo los factores emocionales y sentimentales.

Vivimos en una sociedad en la que parece que no se puede expresar ese sentimiento por el animal y, sin embargo, se está produciendo un despertar en todo esto aceptándose ya, no sirve aquello tan inhumano de «no te pongas así que es sólo un perro» (o un gato).

No, no es sólo eso, se trata de un ser vivo que ha compartido mucho junto a nosotros y lo sentimos, y lloramos, tratamos de compartir ese dolor.

Las fases del duelo son:

Negación: donde no se quiere admitir la pérdida, no se quiere afrontar el dolor. Es beneficioso guardar sus juguetes en una caja y, con el tiempo, que los dones.

Expresar las emociones: llorar, dar rienda a las emociones y sentimientos, apoyarte en los amigos y familiares.

Comenzar a vivir sin la mascota: hacer tu vida, tu rutina, aunque notarás la falta de tu perro o gato.

Recordar: nadie te puede quitar que recuerdes momentos junto a tu mascota, guárdalos como la felicidad que te proporcionó.

La experta Laura Vidal, autora de un libro sobre ello, explicaba: «Es una de las cosas que más perjudica en el duelo porque parece que hay duelos de primera y duelos de segunda. Los suicidios también son duelos desautorizados o los abortos. En estos duelos parece que no está validado expresar tu dolor y en el caso de los animales pasa exactamente igual: no tienes días libres en el trabajo cuando muere tu animal, se eutanasia a un perro y hay que ir a la oficina a continuación, no puedes despedirte como se merece de un compañero de vida de 12, 15 o 18 años... Es una situación muy difícil y no poder expresarlo, ser sincero y compartirlo con otros supone ponerse una máscara. Hay gente además que me dice que se la ha puesto porque si llora o dice cosas la gente le regaña. Lo que se genera es una incongruencia que provoca mucho malestar interno al pensar una cosa y hacer otra. Una parte fundamental del duelo es desahogarse y tener a alguien con quien hablar por eso creo que mi trabajo es tan importante. Hay gente que simplemente necesita alguien con quien hablar porque nadie de su familia o sus amistades le entiende. Un paso indispensable es, precisamente, ese hablar, desahogarse, darle vueltas a las cosas, estar triste y vivir el duelo para poder superarlo porque si lo escondemos no lo vamos a superar. Me gustaría añadir que dentro del mismo duelo por los animales hay también discriminación entre lo que son perros y gatos y el resto. Sin embargo, lo importante es el vínculo que creas con él no el tipo de animal y hay personas que lo pasan aún peor porque si el duelo por un perro o un gato todavía no está muy aceptado, por un conejo, un pájaro o un hurón mucho menos».

Recuerde siempre lo mejor de su mascota y piense que él/ella siempre le hubiera gustado verle feliz.