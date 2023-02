Tarabilla y Gallipato, vinos blancos de crianza biológica de Delgado Zuleta

Empecemos extirpando mitos. La uva moscatel no hace vino dulce. La uva pedro ximénez no hace vino dulce. A ver, me explico. Grosso modo, tendemos a pensar que cuando pedimos un moscatel o un px estamos pidiendo vinos dulces, cosa que no es cierta. Si bien es verdad que de estas uvas se han popularizado famosas marcas de vinos cuyo proceso de elaboración ha dado lugar a dulces generosos o que en determinadas zonas geográficas se asocia a este tipo de vinos, de estas variedades se obtienen fantásticos vinos secos con complejas propiedades organolépticas, como es el caso que nos ocupa hoy.

Nos vamos hasta Sanlúcar de Barrameda, a Delgado Zuleta, la bodega más antigua del Marco de Jerez, que estrena el año presentando la nueva añada de sus vinos blancos monovarietales de crianza biológica: Tarabilla y Gallipato. Elaborados con uva moscatel y pedro ximénez respectivamente estrenan también botella, ya que cambian el modelo borgoña por la bordelesa.