El aspecto desolado del lugar no está sujeto a descripciones, hay que vivirlo, hay que sentirlo. En la zona destacan estructuras con fases reconocibles como el tinado construido en tapial, edificado -posiblemente- antes del cuartel y adaptado en funciones de las necesidades e instalaciones militares solicitadas por los mandos.

Se conoce que la zona del cuartel fue realizada por “mano de obra” militar, en tanto en cuanto fueron prisioneros de guerra del bando republicano que llegaron desde Miranda de Ebro y pertenecían al “Batallón 34” que pasaron por Los Santos de Maimona, eran muchos de ellos vascos y no se mezclaban con los trabajadores que solían pasar la noche en el cortijo de Sousa cercano a la zona de trabajo.

El cuartel estuvo activo hasta la década de los años 60 si bien es cierto que para otros fines que no estaban tan relacionados con la aeronáutica.

En nuestra investigación al lugar, acompañados por el grupo de investigación GPS de Sevilla, formado por Lorenzo Cabeza y Carmen Bravo, además se indicó otra curiosa posición, son ellos los que nos relatan: “Este conjunto militar conserva en pie dos edificios aunque dicen que también hay un polvorín subterráneo que nosotros no hemos llegado a encontrar, en el edificio más bajo nos encontramos con las habitaciones que servían de dormitorios a los soldados ya que los oficiales tenemos constancia de que no dormían allí, a no ser que fuera alguna emergencia”.

La pista de aterrizaje es hoy día inexistente pues la zona se ha dedicado a cultivo, a viñedos, y los agricultores con los arados la han destruido utilizando el terreno para dicha tarea aunque destaca en su construcción que esté ubicado “en una llanura entre dos montes desde los cuales se hacían las vigilancias oportunas, también se realizaban labores de orientación y especialización a los pilotos que se dirigían a dicho aeródromo”, tal y como explica Lorenzo Cabeza.