Terror en el Sanatorio del Miedo

Nada más concluir, salí fuera en busca de alguien que explicara esa extraña iluminación... pero no había nadie. A través del walkie pregunté al grupo de David, situado en el edificio que antes he mencionado, si alguien estaba alumbrando hasta donde nos encontrábamos. Mientras, mi mente se hacía un posible “croquis” sobre la dirección de esa luz, y la forma en la que podía haber sido dirigida hasta donde se vio... pero encontró un fallo: la dirección de ese posible punto de partida no podía haber sido desde enfrente, sino en perpendicular y, en dicha dirección, no había nada.

Pensé que sería alguien que estaba visitando los distintos grupos, un acompañante de los cámaras que estaban realizando un reportaje sobre las experiencias que estábamos viviendo. Pregunté en voz alta, miré alumbrando con mi linterna en esa dirección... y nada. Esa luz no correspondía a nada físico. Luego recordé el momento en el cual se produjo ese fenómeno, y me di cuenta que era una respuesta a una de mis preguntas: “Karen, si estás aquí, ¿puedes dar una señal de tu presencia?”.

Más fenómenos extraños

Ocurrió algo que puede estar relacionado, pero que en ese momento no creí conveniente indicarlo a la persona: una chica a mi izquierda comenzó a toser, a sentirse mal de la garganta, como si hubiera empeorado súbitamente. Puede ser normal ya que ella manifestó que estaba encontrándose mal, posiblemente, por un comienzo o final de un resfriado. Pero parece extraño que coincida la parte de su cuerpo que sentía mal... con la forma en la que falleció Karen: estrangulada. Juzguen ustedes mismos.

ientras, en otros grupos continuaban los fenómenos extraños en forma de presencias espectrales que parecían moverse con la velocidad e intención de ser percibidos por cuantos estaban en esos grupos, como es el caso que comentó Jesús, o bien extraños ruidos correspondientes a pasos que precedían el desplazamiento del grupo, contado y vivido por Erika e Inmaculada. En el caso de David, los fenómenos estaban más relacionados con un sentimiento de absorción de energía, como si estuvieran expuestos a un gran esfuerzo, una sensación incómoda, alarmante, poco agradable y, sobre todo, sin mucho sentido. No es la primera vez que eso ocurre, ya que las manifestaciones en casi todos los casos necesitan para su producción de la energía vital y física que posee la persona.

... Y nos siguieron hasta el teatro

Ya indicaba con anterioridad que había una extraña presencia que parecía seguirnos, como si observara o vigilara todo aquello que estábamos haciendo. Para Jesús Rodríguez, este hecho era más que evidente, ya que podía “percibir” esa presencia extraña. Incluso durante el momento en el que todos estábamos dentro del teatro correspondiente al edificio de colegios, salió un momento para tomar el aire, y unos pasos parecían acompañarle en todo momento, como si quisiera algo. Por supuesto que él era el menos cómodo de todos, debido a esa especial sensibilidad que tiene.