Terror en la funeraria

Las funerarias se asocian con lugares sombríos y escalofriantes, a veces con el olor a embalsamamiento o con el de la humedad, quizás porque el cine nos ha mediatizado en exceso.

Pero el entorno donde sucede la experiencia que les quiero narrar es bien diferente, mi testigo [que no ha querido facilitar su identidad] me decía: “La funeraria era antigua, y se decía que había sido construida en un cementerio porque está muy próxima a él, bueno, sobre una zona de él. De siempre me dijeron que los espíritus de los muertos se habían quedado atrás y estaban atrapados en ese lugar, y que vagaban por los pasillos del mismo. Como es de esperar yo no me creía ni una palabra de aquello y no me daba ningún crédito ni tampoco pensaba que pudiera pasar algo extraño”.

“Era un sitio pintoresco, ten en cuenta que eran otros tiempos. Las lápidas y cruces de los difuntos adornaban las paredes, y una gran cantidad de cajas de madera se apilaban en el almacén. Teníamos hasta un muestrario. La cosa es que a mí me comenzó a inquietar quedarme sólo allí por la noche”.

“A los ataúdes se abrían solos y se sentían pasos por allí, por los pasillos. Para los empleados más antiguos era una rutina diaria esos sonidos extraños que resonaban en los pasillos. Los portones de los armarios se abrían y cerraban por sí solos, las puertas se movían sin razón aparente, y los murmullos y risas se oían en los rincones. Pero lo peor era cuando parecían moverse los ataúdes. A veces nos encontrábamos los ataúdes en posiciones extrañas, es difícil de explicar”.

Así, en esos recuerdos de las jornadas de trabajo en el interior de la funeraria, me decía: “Un día, una nueva empleada llegó a la funeraria. Se llamaba Ana, y era una mujer joven y valiente. No le temía a los espíritus ni a los muertos decía, y estaba decidida a encontrar una explicación racional para todo lo que sucedía allí. Pero pronto descubriría que la realidad era mucho más aterradora de lo que ella había imaginado. En su primer día, Ana se encontró sola en la funeraria. Los demás empleados habían salid, y ella se había quedado para terminar algunos trámites pendientes. Todo parecía tranquilo al principio, pero luego comenzó a oír sonidos extraños. Una risa lejana, un susurro en su oído, el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Pero no había nadie allí. De repente, la puerta de uno de los armarios se abrió de golpe, y Ana dio un salto pero no salió nada ni pasó nada más. Ana suspiró aliviada. Acabó los trámites y decidió que era hora de irse, así que se levantó de su silla y comenzó a caminar hacia la puerta de salida. Fue cuando uno de los ataúdes se desplazó unos centímetros. Ana se asustó y quiso salir corriendo, pero algo la detuvo. Era como si algo la estuviera observando, como si algo la estuviera atrayendo hacia los pasillos”.

“Ella estaba muy asustado y, de repente, una figura apareció en frente de ella. Era un hombre, vestido con un traje negro y una corbata. Tenía la piel pálida y los ojos vacíos, como si estuviera muerto. Ana trató de gritar, pero no pudo. El hombre se acercó a ella lentamente, y comenzó a susurrarle al oído. Ella nos dijo que le dijo:»¿No te gusta estar aquí, Ana?». Imagínate el susto que se llevó”.

En ese momento tenía casi todo apagado y sólo estaba la luz de la puerta y “de repente, el hombre desapareció, y una luz roja que también parecía estar relacionada con ese desconocido, se desvaneció. Ana estaba muy asustada, no es para menos y sabía que tenía que salir de allí cuanto antes”.

Cuando salía tuvo otro hecho desconcertante “qué pudo ser la misma sugestión y el miedo... Había un espejo en la pared y se veía así misma con la piel pálida y demacrada. Al día siguiente pidió la cuenta y se fue”.

“Nosotros decíamos que era el hombre vestido de negro y la luz roja, pero lo cierto es que en la funeraria pasaban cosas muy raras José Manuel, sabíamos que el lugar estaba embrujado. Recuerdo que allí, en aquel tiempo, en 1986, fue un equipo de investigadores paranormales. Entraron en el lugar con cámaras, grabadoras y otros equipos para detectar actividad paranormal. Pero nada sucedió. Los ataúdes no se movieron, las puertas no se cerraron solas, y no se oyó ningún sonido extraño. Parecía que todo había sido solo una coincidencia o una alucinación. Al tiempo de irse vieron como una de las cámaras comenzó a grabar algo. Era una figura borrosa, que parecía estar flotando en el aire. Los investigadores no podían explicar lo que era, pero sabían que no era algo normal. Se miraron unos a otros, y luego decidieron seguir investigando. Pero mientras caminaban por los pasillos, las puertas comenzaron a cerrarse solas, y los murmullos y risas se oían en los rincones más oscuros. Los investigadores se asustaron y salieron corriendo de allí”.

Hoy ya no existe la funeraria como tal, hace casi cuatro décadas de este insólito y aterrador hecho del que nuestro testigo guarda un recuerdo imborrable y perturbador.