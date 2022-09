Terror y experiencias paranormales en la Hacienda «San José»

Cabe decir que hoy día está en un estado ruinoso y que entrar en su interior es algo poco recomendado y puede tener peligro, ello entraron, jugaron con fuerzas que desconocen y surgieron fenómenos que los perturbaron.

En este mismo lugar recuerdo como hicimos una visita con un grupo de trabajadores de la plataforma de Vodafone en Sevilla, venía mí abogado -Pedro Pilar Jiménez-, su pareja, mi mujer y yo mismo.

Comenzamos a hacer las pruebas y a través de una cámara térmica pudimos ver como una masa fría se acercaba, se quedaba parada ante nosotros y al pedir una prueba de la presencia de aquellas entidades allí esa masa fría se movía y «abrazaba» a cada persona en un ejemplo bastante inquietante de lo que era esa realidad.

Entonces, a través de los aparatos que teníamos activados, preguntamos su podían hablar con nosotros y entablaron una conversación entre dos presencias -por así llamarlas- que dejaran a las claras que allí, ese día, no estábamos solos, algo más nos acompañaba.

El ejemplo más impresionante que vivimos allí fue el que le ocurrió a la compañera Clara de «Zona Oculta”, de Doce Tv, en plena sesión de ouija preguntó si podía saber quién estaba allí o si tenía un mensaje para alguien, en ese momento una de nuestras máquinas, paralelas a la sesión de ouija, dijo «si», «a tu hija», y se le preguntó el nombre... El resultado fue que dijo «Alma», precisamente el nombre de la hija de Clara que estalló en un ataque de nervios que quedó registrado ante las cámaras de televisión (TDT) y todos los espectadores que seguían el programa en riguroso directo.

He tenido la oportunidad de volver en muchas ocasiones, siempre con las medidas de seguridad oportunas, he comprobado cómo, dependiendo del día, hay mayor actividad o menor, pero siempre recomiendo no ir solo y tener mucho cuidado con lo que se hace en su interior no sea que esas presencias se manifiesten más allá de nuestras creencias y deseos y venga a demostrar de su real existencia que, a fecha de hoy, tras lo vivido, ¿quién lo pone en duda?