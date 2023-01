Testimonios y nuevos fenómenos paranormales en el hospital de San Lázaro

En primera persona una amiga tiene el infortunio de pasar unas semanas allí por un tema complicado de salud.

La chica se recuperaba poco a poco y ya tenía cierta confianza con médicos y enfermeras/os. Una noche le vino a ocurrir algo extraño... Se llama Ana y nos narraba así su experiencia:

«Eran las nueve y media de la noche y me encontraba bien, me dejaban dar un paseíto e ir recuperando la movilidad aunque con calma, sin prisas. Aquella noche había poco movimiento y salí al pasillo. Ande poco, unos metros y sentí mucho frío, pensé «me voy para la habitación que ya sólo me queda coger un resfriado» y así lo hice”.

Ana proseguía... “y cuando me giré me encontré allí a una mujer, vestida de blanco, con una especie de hábito, como de monja-enfermera, que me miraba de una forma muy seria, como desaprobando que me hubiera levantado. Tal vez por eso sólo le pude decir: «Perdón hermana, ya me voy a la habitación, perdón» y regresé a la habitación».

A Ana le llamó la atención esta singular enfermera «porque llevando unas semanas allí ya conoces a todo el mundo pero a ella no la había visto nunca y menos con esa ropa. Eso me extrañó pero pensé que, igual, había unas horas que apoyaban a las enfermeras o algo, que sé yo» confesaba.

No quedó en esa extraña visión o encuentro su experiencia: «A eso de las diez y algo se pasó una enfermera, para comprobar solo, la típica visita antes ya de que todo se quedé en «modo off» y fue cuando le dije: «Oye, ¿quién es la monja esa que está en el pasillo?» y ella me dijo «Aquí no hay ninguna monja Ana ni ha venido ninguna monja que yo sepa». Entonces me dejó más chocada. Fíjate que me vio la cara de extrañeza y me dijo que lo preguntaría abajo. Al ratito volvió con otra enfermera y me dijo que le contara a ella lo que vi y se lo conté y nada, se dieron la vuelta y se fueron. La verdad es que no volví a ver la monja nunca pero cuando me dieron el alta pues la misma enfermera me cogió y me dijo que esa noche no me quiso decir nada pero que en San Lázaro tienen fantasmas, que no me asustara, que si no creía en ellos pues mejor, pero que allí pasan cosas muy raras...».