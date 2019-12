Un albañil gana 123 millones en el Euromillones y sigue trabajando para no dejar tirados a sus clientes

Cuando el constructor autónomo Steve Thomson ganó un asombroso premio gordo de lotería de 123 millones el mes pasado, la mayoría de la gente asumió que su vida cambiaría para siempre.

Thomson y su esposa nacida en Eslovaquia, Lenka, que vive en Selsey, en el sur de Inglaterra, ganaron 123 millones de euros después de comprar un boleto para un sorteo de Euromillones a fines de noviembre. Tras tomarse un poco de tiempo libre para procesar la victoria, Thomson, de 42 años, vuelve a trabajar después de prometer a sus clientes que terminaría sus proyectos antes de Navidad. En declaraciones a The Mirror, dijo que estaba decidido a "terminar los trabajos" que los clientes habían reservado antes de la victoria.

"Regresaré pero no hasta la próxima semana al menos. Todo es realmente abrumador en este momento", dijo. Cuando Thomson reclamó su premio prometió no dejar que su victoria se interpusiera en sus compromisos laborales. "Todavía tengo trabajos que hacer antes de Navidad ... cumpliré mi palabra de que terminarán. No estoy colgando mi cinturón de herramientas, definitivamente", dijo en ese momento.

Thomson dijo que se sorprendió cuando se dio cuenta de que tenía los números de la suerte. "Empecé a temblar mucho. Sabía que era una gran victoria, pero no sabía qué hacer", dijo.