Un vino con... Isabel Mijares

Ya saben que la condición “sine qua non” para que me tome un vino con alguien y que lo publique en mi columna dominical es tener afecto al personaje de turno. Ya han pasado por aquí académicos, directores, presidentes... y, curiosamente, hasta la fecha, ninguna mujer en solitario. Por este motivo, mi primera mujer quería que fuera alguien muy especial. Alguien a quien admire y por quien, la palabra afecto, se quedara inmensamente corta. Hoy viajo hasta Mérida, localidad natal de mi invitada. Mi vino de hoy lo comparto con todos ustedes y con María Isabel Mijares García-Pelayo.

Isabel es compañera de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, con quien comparto Junta Directiva. Es una mujer de carácter sin el cual no habría abierto tantos caminos como ha abierto a lo largo de su vida. Trabajadora incansable y diplomática, no de título pero sí de formas, fue la primera mujer enóloga de España y la primera presidenta de un Consejo Regulador. Hija de un militar leonés y de madre extremeña en una familia de ocho hermanos, pasa su infancia en Mérida, donde estudió Magisterio antes de marcharse a Madrid para realizar Químicas en la Universidad Complutense. Posteriormente, recorre España y se traslada a Francia para cursar enología en el Instituto de Enología de la Universidad de Burdeos, donde se licenció. De hecho, incluso colabora con Émile Peynaud en las especialidades de dirección de bodegas, instalaciones de nuevas plantas, envejecimiento de vinos y muy especialmente en análisis sensorial. Los premios y reconocimientos recibidos a lo largo de su trayectoria son incontables, cosa que no me sorprende, y es uno de los pilares fundamentales de la prestigiosa Guía de Vinos Repsol donde toma peso su forma de explicarlos, de la mejor manera, accesible a todos y sin embarullar con términos complicados.

La frase “a este sitio tienes que ir”, habría que sumarle “a esta persona la tienes que conocer” y, si es posible, sentarse al abrigo de una buena copa de vino para conversar un rato y dejarse embaucar con la vida y milagros, en este caso de Isabel. Hemos abierto una botella de Torre Julia de Bodegas Las Granadas en Trujillo. Me habla de un vino que se llamaba Castillo de Medellín, ya desaparecido, y lo asocio, por el nombre, a la época donde estuvo cruzando el charco en busca del mercado sudamericano. Hace frío, pero se nota calor al lado de esta auténtica revolucionaria. Una adelantada a su tiempo. Una feminista de las de verdad. Una mujer que tenía moto y que incluso fumaba puros, cosa que horrorizaba al sector más conservador de una sociedad donde las mujeres tenían derecho a pocas cosas, pero ahí estaba ella, dando ejemplo. Hoy tengo el honor compartir mi vino con una académica de número de la Real Academia de Gastronomía. Isabel continúa en activo y vaya si está en activo que, después de tantos años de batallas, hoy cuenta con sus nietos, de los que habla con pasión, como su mayor victoria en esta vida.

Como comenté hace meses en una publicación en mis redes sociales cuando coincidimos en el concurso de vinos y licores que organizan desde la Diputación Provincial de Sevilla, “ya puedo poner en mi curriculum que soy amigo de Isabel Mijares.”