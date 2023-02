Un vino con... Jorge Robles

Hacer cada domingo esta columna me está aportando conocer la parte más humana del personaje con quien disfruto del vino. Lejos de entrar en el apartado profesional, inevitable en la mayoría de las ocasiones, descubro a la persona que está detrás. Y eso me ha pasado en esta ocasión. Resulta que, sin saberlo, Jorge y yo hemos sido vecinos durante años y hoy es alguien a quien admiro profesionalmente. De hecho, tengo el honor de compartir con él junta directiva en la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, donde es mi presidente, y también compartimos momentos de esparcimiento en el Skal Club Sevilla, aunque, todo sea dicho de paso, este último apartado lo tenemos un poco abandonado por la actividad del día a día que nos termina por comer.

El caso es que hemos hecho un hueco en nuestras respectivas agendas y nos hemos emplazado para tomar un vino y conocernos fuera del ambiente profesional para presentarles a ustedes quién está detrás de Past View. Si no saben qué es Past View, tienen que solucionarlo porque no se imaginan lo que se están perdiendo. Sin temor a equivocarme, puedo decirles que es una de las empresas turísticas más premiada de España. Innovadora como ella sola, pero con visión de pasado. Ya les digo, si no la conocen, ya están tardando en investigar y disfrutar de sus servicios.

Empezamos la entrevista bien. De hecho, creo que no la empezamos bien, sino muy bien. Mi invitado de hoy se pide un palo cortado, una de mis pasiones: los vinos del Marco. Nacido en Sevilla, estudia en el colegio de Santo Tomás y, como la mayoría de los niños de la época, su carrera profesional no la tenía demasiado clara cuando tocó elegir, así que decide hacer turismo por la simple ecuación de «me gusta viajar, me gustará turismo». Afortunada decisión para quienes amamos el sector e imagino que para él también. Jorge es un tipo emprendedor, inquieto y tremendamente perfeccionista. Un Leo atípico. Una mente activa que no puede permanecer quieta un solo instante. Soñador, ambicioso y carismático cuenta con Elena, su socia, de trabajo y de vida, como la parte más analítica de su mundo. Ella es la que, como me dice, “echa el balón al suelo”. Sin embargo, esa amplitud de miras buscando más allá de lo que el trabajo por cuenta ajena le aportaba, le llevó a liderar proyectos profesionales que le han reportado interesantes premios empresariales, además del reconocimiento que su brillante trayectoria merecía.