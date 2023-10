Una cadena de supermercados lanza una bebida milenaria que viene de China

La kombucha, una bebida que se originó hace más de 2.000 años en China, ha ganado popularidad en los últimos años debido a su asociación con un estilo de vida saludable y una creciente demanda de opciones de bebidas nutritivas. Este renacimiento ha sido impulsado por los numerosos beneficios que se atribuyen a esta bebida fermentada, que combina té con una cultura simbiótica de bacterias y levaduras conocida como SCOBY (Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast). Además, la kombucha es una fuente de vitamina C, lo que la hace aún más atractiva para los consumidores preocupados por su salud.

En este contexto, la cadena de supermercados Dia ha decidido introducirse en el mercado de la kombucha, consciente de la creciente demanda de productos saludables y naturales. La compañía ha lanzado dos variedades de kombucha: frambuesa y limón-jengibre. Estas bebidas se elaboran con ingredientes ecológicos y 100% naturales, se fermentan con azúcar natural de caña y no contienen gluten, colorantes ni conservantes.

El lanzamiento de la kombucha se encuadra dentro de la línea de «Nueva Calidad Dia», según informa la empresa, con una creciente tendencia en la industria de alimentos y bebidas hacia la diversificación de productos que se alineen con las preferencias de los consumidores interesados en opciones más saludables y naturales.