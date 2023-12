Uvas, un brindis por la salud en cada campanada de fin de año

En la culminación de cada año, mientras el reloj marca los últimos segundos del calendario, millones de personas alrededor del mundo se reúnen para dar la bienvenida al nuevo año con un ritual común: las doce uvas que marcan las campanadas. Este gesto, arraigado en muchas culturas, no solo simboliza la transición hacia nuevos comienzos, sino que también destaca la singularidad de la uva como protagonista de esta tradición.

Las uvas, con su dulzura y jugosidad, se convierten en mucho más que un simple alimento durante estos momentos especiales. Representan la esperanza, la prosperidad y la buena fortuna para el año venidero.

Tradición

La primera referencia conocida a esta tradición se remonta a 1895, cuando el diario alicantino «El Luchador» publicó un artículo en el que se informaba de que un grupo de personas había comido uvas a medianoche del 31 de diciembre para dar la bienvenida al Año Nuevo. Sin embargo, no fue hasta 1909 cuando esta costumbre se popularizó de forma generalizada, gracias a una campaña publicitaria de la bodega «La Constancia», de Alicante.

La campaña consistía en regalar una caja de doce uvas a las personas que acudieran a la Puerta del Sol de Madrid a medianoche del 31 de diciembre. La idea era que los asistentes comieran una uva con cada campanada del reloj, para atraer la buena suerte y la prosperidad para el año que comenzaba. La campaña fue un éxito y la tradición de comer uvas en fin de año se extendió rápidamente por toda España. En la actualidad, esta costumbre se celebra en muchos otros países del mundo.

Beneficios

No obstante, su presencia en la mesa durante estas festividades no solo es un homenaje a la tradición, sino también un reconocimiento a las virtudes que estas diminutas esferas ofrecen para el bienestar y la salud. Las uvas destacan por su impresionante perfil nutricional y sus numerosos beneficios para la salud. Estas pequeñas joyas frutales, repletas de antioxidantes, vitaminas y minerales, no solo satisfacen el paladar, sino que también nutren el cuerpo y fortalecen la salud en general.

Ricas en antioxidantes: Las uvas son una excelente fuente de antioxidantes como los polifenoles y el resveratrol, que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, contribuyendo así a la prevención de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

Salud cardiovascular: El consumo regular de uvas puede ser beneficioso para el corazón. Los antioxidantes presentes en las uvas ayudan a mejorar la circulación sanguínea, reducir la presión arterial y disminuir el riesgo de coágulos sanguíneos.

Salud cerebral: Se ha asociado el consumo de uvas y su contenido de polifenoles con mejoras en la función cerebral. Estos compuestos pueden ayudar a proteger contra el deterioro cognitivo y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Apoyo inmunológico: Las uvas contienen vitamina C, que es fundamental para fortalecer el sistema inmunológico y ayudar al cuerpo a combatir infecciones.

Salud digestiva: La fibra presente en las uvas es beneficiosa para la salud digestiva al promover la regularidad intestinal y prevenir problemas como el estreñimiento.

Salud ósea: El contenido de minerales como el potasio y el manganeso en las uvas puede contribuir a mantener huesos fuertes y saludables.

Piel saludable: Algunos estudios sugieren que los compuestos presentes en las uvas pueden tener beneficios para la piel, ayudando a proteger contra el envejecimiento prematuro y promoviendo una piel más saludable.

Uvas de la suerte

La uva es un fruto que tradicionalmente se ha asociado a la buena suerte y a la prosperidad. En muchas culturas, la uva se considera un símbolo de fertilidad, abundancia y riqueza. Por ello, comer uvas en fin de año se considera una forma de atraer estos buenos augurios para el año que comienza.

La tradición de comer uvas en fin de año ha dado lugar a un mercado de uvas de la suerte. Las uvas de la suerte suelen ser uvas de la variedad Moscatel, que son de color blanco y de tamaño pequeño. Estas uvas se suelen vender en cajas de doce unidades, una por cada campanada del reloj.

En la cocina

Además de su valor nutricional, las uvas son versátiles en la cocina. Pueden consumirse frescas como un refrigerio saludable, agregarse a ensaladas o utilizarse para preparar zumos, vinos y mermeladas.

El consumo regular de uvas, ya sea frescas, secas o en forma de zumo, puede ser una adición sabrosa y nutritiva a una dieta equilibrada, proporcionando una gran variedad de beneficios para la salud a largo plazo.