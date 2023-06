Vídeo del misterioso OVNI captado en Carmona

Nuestro protagonista de llama Carlos Jiménez B. y me decía en un correo electrónico: “Hola, mi nombre es Carlos Jiménez, vecino de un pueblo de Sevilla, vecino de Carmona, me dirijo a usted después de leer en una noticia en el diario de “El Correo Andalucía”, donde se hablaba de los supuestos «OVNIs» de Starlink, que ofrecía esta dirección de email para ponerse en contacto con usted sobre cualquier tema de índole curiosa. Le conozco y le he seguido en numerosas intervenciones en diferentes medios de comunicación desde hace mucho, y por ello al ver ese ofrecimiento en la noticia me decidí escribirle”.

Tras ello me decía: “Hace un par de días, haciendo unas grabaciones desde un dron en Carmona, pude recoger una curiosidad a la que todavía no le encuentro explicación. En la grabación se capta una sombra de bastante tamaño recorriendo una importante distancia muy velozmente sobre la Vega de Carmona. Le aseguro que no vi en ningún momento ningún objeto volando, ni avioneta, ni avión, ni nada, no sé que pudo provocar esa sombra.