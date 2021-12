Entré allí con 8 años de analíticas en mi mano, el doctor no pecó de simpatía y me dijo que Bayer no había informado de que el dispositivo pudiera dar esos tipos de problemas, no obstante accedieron a la retirada tras insistir en el informe de que la retirada era “por petición de la paciente».

Tras mi segundo parto los doctores me aconsejaron que por mi salud no volviera a tener hijos. En Córdoba se había efectuado una de las pruebas del implante en España y afortunadamente tenía a muchas mujeres de mi entorno que habían formado parte del estudio, todas estaban felices. Así que no dude un solo segundo y el 30 de abril de 2008 me lo puso el SAS.

Otro testimonio de este problema indicaba sus problemas: «Esa hinchazón de vientre constante y esos dolores alrededor de la cintura, abdominales y pélvicos, que incluso me dejan sin fuerzas las piernas. Las reclamaciones de tu marido e hijos diciendo que siempre estás mala, que sabes que son ciertas, pero que en ocasiones te hacen sentir fatal porque tu vida no es como debería. Las hemorragias, y los trastornos que llevo sufriendo desde hace 5 años. En ocasiones, siento que voy a reventar de tanta hinchazón de vientre como por los dolores tan horribles que sufro».

Otro más dice: «Soy implantada hace aproximadamente siete meses en el hospital Txagorritxtu del País Vasco (Vitoria - España) y desde que me lo colocaron he presentado sangrados excesivos y demasiado oscuros, dolores de cabeza frecuentes. Le comenté a mi ginecólogo y no me da solución alguna. Ahora veo casualmente que no soy la única que tiene este problema, y que al parecer son molestias ocasionadas por este implante poco efectivo. Solo espero no tener en el futuro consecuencias irreversibles. Necesito que me saquen ese implante y que no me afecte a mis ovarios ni mis trompas de Falopio. Pido su colaboración para que me orienten sobre lo que debo hacer, a dónde debo dirigirme para que me den una pronta solución».

Se añade otro más: «Buenos días, me coloqué los dispositivos hace 4 años. A partir del segundo año, empecé a tener hemorragias casi todo el mes y unos dolores de regla insoportables. Me dijeron que podía ser de una depresión que en ese momento estaba pasando y por eso mis dolores y mis periodos se habían descontrolado. Ya me han hecho cinco biopsias, se me han formados pólipos, me los han extraído, cada vez que pregunto si podrán ser los Essures me dicen que no, pero yo nunca había tenido tanto dolor en mis reglas ni tan fuertes».

O «Viendo las noticias me he quedado un poco sorprendida, porque algunas de las cosas que he podido escuchar me están pasando. A mí me colocaron el Essure hace 5 años. He tenido dolor de riñones e infección de orina. No le he dado importancia, pero sí a los sangrados que ocurren especialmente cuando realizo el acto sexual. Y, desde este año en enero, no me baja la regla».