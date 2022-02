Aníbal González y Jacinto Pellón, ninguneados por Sevilla

La capital de La Giralda, no nos engañemos, no es grata con sus hijos o benefactores. No reconoce méritos, en vida o póstumamente, a quienes le regalaron talento, monumentos, historia o lo que supera a lo convencional.

Ya denunciaba #Infraganti , hace casi tres años, que la locutora de Radio Sevilla, Marisa Carrillo (1940-2019), merecía mucho más que obituarios telegráficos. Colegas suyos, incluso de dicha emisora, tienen su nombre en el callejero merecidamente. Ser mujer de vanguardia en tiempos difíciles, rompedora, aportar talento y valía no lo merece según constatamos. La nueva Alcaldía, concejales y sus colegas periodistas tienen ahí tarea.

Algo parecido ocurre con el único Premio Nobel de Literatura sevillano. A Vicente Alexandre le regatean una biblioteca a su nombre, como a Chaves Nogales, Blanco White, Luis Cernuda o hermanos Machados. Sin embargo, la más importante de la capital honra a la Infanta Elena, cuyo único mérito para ello sería ser hija y hermana de Rey. Su vínculo con la escritura espera aún cortesanos o alguna hagiografía, quizá de temática ecuestre.

Sevilla debe sus grandes trasformaciones del siglo XX a sendas Expos. Las que aportaron arquitectura, obra civil, dotaciones y recursos de comunicaciones para que dejara esa vieja Híspalis o Isbilya de ser provinciana. En 1929, la Expo Iberoamericana regaló el Parque de María Luisa, el Prado y un sur pleno de pabellones vanguardista. En 1992, la Expo Universal urbanizó La Cartuja, creó la circunvalación urbana (SE-30), sumó puentes más nuevas estaciones de tren, autobuses y aeropuerto.

Muchos sevillanos y sevillanas sobresalientes huyeron, no regresaron o fallecieron en el más infame anonimato del reconocimiento. Ni siquiera se les cita por evidentes méritos contraídos con la ciudad. Sin embargo, hay otra Sevilla lisonjera, barroca, de palmaditas o abrazos a mediocres que nada aportan y sólo agrandan su ego, cuenta bancaria o dejan mamotretos.