‘Arny’ resucita: Verdad y Chapuza conviven

La productora CUARZO y los codirectores del documental ‘Arny, historia de una infamia’, Juan Moya y Andrea Olivas, no le hicieron caso al rockero Silvio. El inolvidable músico, en su himno bético, proclamó ‘....no busques más donde no hay...’. Encontraron, dichos cineastas, el boomerang de la verdad, la que regresa siempre, la que abre la puerta si se la busca, o a la que llama.

El constatado éxito de la teleserie es, paradójicamente, su oportunidad. Tras poco más de 25 años de la génesis del ‘Caso Arny’ televisivo se destapan más desvaríos, se forjan leyendas, se corroboran ausencias y silencios de mudos/as que hablaron y escribieron demasiadas mentiras.