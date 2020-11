Custodia de menores: La batalla del desamor

El 25 de febrero de 1932 y tras largos debates, el plenario de las Cortes durante la II República española aprobó la primera Ley del Divorcio de la historia. Registró un amplio respaldo: 260 votos a favor y 23 en contra. Aquella unanimidad se impermeabilizó a las influencias del poder eclesial. Regular la ruptura del matrimonio era una exigencia social que aplaudieron las mujeres sometidas al yugo conyugal. Era una España subdesarrollada, analfabeta e ilusionada con un régimen democrático sobre Dictadura de Primo, reinado de Alfonso XIII y estertores del imperio colonial

Las españolas tuvieron derecho al voto en la Constitución republicana de 1931. No lo llevaron a urnas hasta los comicios de 1933. La jurista Clara de Campoamor -Partido Radical-, fue su gran y única valedora. Paradójicamente, votaron en contra del sufragio femenino Victoria Kent y Margarita Nelken (PSOE). Fuera del hemiciclo lo aborrecían, o pedían aplazarlo, Dolores Ibárruri (PCE) y Federica Montseny (CNT). Ironías de la historia del feminismo español.

En la tarde del 22 de junio de 1981 el pleno del Congreso de los Diputados aprobaba la segunda Ley del Divorcio. Fue refrendada sólo por 162 votos a favor frente a 128 en contra y 7 votos en blanco. Las presiones de la iglesia ultravaticana apostaron por oponerse a no disolver el vínculo sacramental del matrimonio, acorde a la doctrina católica.

Desde que se difundiera la vigente Ley del Divorcio, el 7 de julio de 1981, la custodia de los hijos de la ex pareja se atribuía a uno de los progenitores. Correspondía a otro progenitor un régimen de estancia y visitas. La madre tuvo, acorde a la jurisprudencia aplicable, preferencia para custodiar a los menores. Estos, desde los 12 años, pueden hasta decidir si quieren convivir con el padre o la madre tras superar ciertas garantías.

No obstante, el tiempo demostró que la custodia exclusiva no es del todo favorable para la estabilidad emocional de los menores de edad. Por esta razón, la Ley 15/2005, de 8 de julio, modificó el Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Tal norma introduce el régimen de custodia compartida, no previsto anteriormente.