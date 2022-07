Delitos estivales, lo más calentitos

La Guardia Civil, de su parte, colaboró en la campaña #Veranoseguro pero añadió originalidad en vídeos donde agentes de las Benemérita insistían en el lema ‘Ten cabeza’ para evitar la maldad de trasgresiones y actos propios. Seguidamente, damos pistas para evitar disfrutar de un verano de vacaciones, no de visitas a comisarías o ser víctima de la delincuencia. Los consejos se agrupan sobre las distintas posibilidades de ser víctima del delito:

ROBOS DOMICILIARIOS:

1. No informar de planes vacacionales a nadie, excepto círculo familiar.

2. No dejar señales de que la vivienda está desocupada.

3. Comprobar puertas y ventanas quedan bien cerradas.

4. Pedir a persona de confianza vaciar buzón de correo periódicamente.

LLEGANDO AL HOTEL O EN EL TRANSPORTE:

1. No perder de vista las pertenencias en ningún momento.

2. Utilizar caja de seguridad del hotel para objetos de valor y billetes.

3. No llevar bolso o mochila a la espalda; mejor cruzado o por delante. Y no llevar importantes cantidades de efectivo.

4. No confiar maletas a personas/empresas no debidamente acreditadas.

5. En automóviles, evitar objetos a la vista una vez aparcado.

EN PLAYAS, PISCINAS, FESTIVALES O AGLOMERACIONES:

1. Prestar atención al socorrista y banderas (playas) y cuidar de menores.

2. No llevar grandes cantidades de dinero y vigilar las pertenencias.

3. Identificar a menores con pulseras y/o contacto para casos de pérdida

4. En bares y restaurantes, no perder de vista las pertenencias. Y no dejar en la mesa o a la vista monederos, cartera, bolsos o móviles sobre la mesa o barra.

A BORDO DE VEHÍCULOS:

1. Desconfíe de personas que, con excusa, pretenden que bajes del vehículo.

2. Nunca dejar la llave puesta una vez que se abandona el vehículo.

EN REDES SOCIALES:

1. No compartir fotos, planes, fechas, ni lugares de vacaciones.

2. Elija, para alquiler vacacional, reservas de hoteles-turismo rural, billetes de avión, tren o bus páginas web seguras para evitar estafas.

3. Evitar el uso de WIFI públicas. Especialmente, para pagos, introducir datos personales y/o contraseñas.