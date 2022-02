Don Ángelo, el puticlub donde renació la primera autofarmacia hispalense

Esa orgía fue una putada, nunca mejor dicho. Encarnó a muchos más golfos de los que creían los Chaves & Griñán en su dogma-huida hacia adelante para confundirnos sobre sumarios de los EREs, Invercaria, IFA-IDEA, productoras de TV Pata Negra despilfarro, corrupción, clientelismo, administración paralela o la manoseada empleabilidad, que lo fue en realidad sólo para unos jetas.

Aquella inolvidable noche de Villén y sus compis popularizó al personal el Don Ángelo. Antes sólo lo franqueaban adinerados o nuevos ricos. Pagaban, aquellos VIPS con tarjetas oro-platino, a un ficticio Restaurante. El que nunca, jamás, sirvió un plato de comida.

En FAFFE, fundación-chiringuito que empleaba sólo a enchufados, usaban tarjetas de crédito sin tope sólo sus directivos. Tendría una caja ‘b’ donde se blanqueaban gastos ‘impropios’ a sus fines corporativos, según la UCO de la Guardia Civil. Toma del frasco, andaluz parado: ¡Vamos para bingo!. Faltaba sólo aquel reclamo de un parado al poder: ‘Don Manué, coloque Vd. a mi hijo en la Junta, si no tendrá que trabajar’.

Esa filosofía pro talento, esfuerzo y valía se la gritaron al Chaves mitinero cuando pregonaba nómina y vacaciones gratis para amas de casa, liberaba peaje de autopista Sevilla-Cadiz o reinauguraba -por enésima vez- el Hospital de Osuna. Allí, las tijeras del corte de cinta nunca se oxidaban.

Fue tal el escándalo del Don Ángelo que nos sirvió para creer lo que no querríamos saber. El dinero público no se gestiona bien, no está a buen recaudo, ni en las mejores manos. Andalucía no fue la California europea.