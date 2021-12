El ‘Mercedes’ del Cónsul-espía nazi sevillano o el gafe con 4 ruedas

Antes de validar al falso Comandante de los Royal Marines, Draëger se paseaba por el sur español con su flamante Mercedes llamando la atención en los difíciles días de la posguerra. En octubre de 1941 no faltó a una cita. Fue en la estación ferroviaria Plaza de Armas. Recibió, tras bajarse de su auto, a Grupos de la Juventudes Hitlerianas (40 chicos y 32 chicas) que -días después- despidió en la misma estación en dirección a Málaga. Las crónicas del ABC del 22 de octubre en 1941 indican que además de un orgulloso y fervoroso Draëger cónsul y nazi-ex camisa parda, le acompañaban autoridades locales (Gobernador, Alcalde, Presidente de la Diputación, Jefe del Movimiento...) y jerarcas del Partido Nazi en Sevilla, los señores Ruch y Rall.

Al aeródromo de Tablada Draëger llegó con su Mercedes y chófer consular para pronunciar un discurso el 4 de agosto de 1942. Se conmemoraba el tercer aniversario de la muerte, por accidente de aviación, del Coronel Alexander von Scheele, primer voluntario alemán en España y Jefe de la Legión Cóndor durante la Guerra Civil (1936-1939). Estuvo presente su viuda. Draëger aquel día estaba muy emocionado porque había integrado la referida Legión.

A Draëger, pocos meses después, empezaron a perseguirle las deudas. A ello se sumaba cómo se removían los cimientos del IIIº Reich. Draëger se desprende de una casa en Punta Umbría (Huelva) y el palacete donde instaló el Consulado Alemán en el barrio de Santa Cruz. Años después malvende el resto de su patrimonio inmobiliario y rústico (finca en Sanlúcar la Mayor -se refugiaron nazis tras su derrota de IIGM- y otras propiedades) hasta que en Bakumar lo despidieron pocos meses antes de desaparecer.

El Mercedes, para hacer caja, se lo ‘coloca’ Draëger a un colega en los negocios y amigo a finales del 1943. El nuevo propietario del auto fue Filomeno de Aspe González, con domicilio en calle Tabladilla de Sevilla, según registró en ficha del Museo de la Automoción de Salamanca, su penúltimo propietario. De Aspe era un empresario de éxito. Regentaba una naviera y consignataria de buques que sobrevivió, décadas después de su muerte, gracias a la tenacidad de su viuda, Doña Maria Martínez Muñoz. Don Filomeno falleció el abril de 1950 a los 66 años, por culpa de una arterioesclerosis. Expiró en su último domicilio, una casa de calle Teodosio. Su certificado de defunción indica que ‘se ignora si tiene otorgado testamento’, según certifica el Registro Civil de Sevilla.

Los herederos, viuda y sus cinco hijos, del consignatario no sabían qué hacer con el Mercedes. La tristeza por la desaparición del patriarca familiar no invitaba a lucirlo por las calles de Sevilla. Además, acarreaba un cenizo por la ruina que sufrió anterior propietario. Finalmente, el 13 de septiembre de 1955, el auto que estrenó el cónsul-espía lo adquiere un terrateniente, Francisco F. Tejada. Lo reubica en su cortijo ‘Casa del Conde’. No dura mucho el Mercedes en manos de un Señorito que se paseaba, con sombrero de ala ancha, proyectando su poderío con el Mercedes en modo descapotable.