¡Entre bobos anda el juego! Apuesta Rubén Sánchez

Sorprende que el tándem FACUA-Sánchez de la obra [¿Por qué dejas que te roben?] traspase al ego del autor. En su capítulo 8, Las amistades peligrosas, choca que se repase para mal a casi todos los competidores de la causa del consumismo. A ADICAE, OCU, UCE y Ausbanc el autor los descalifica sin recato por subvenciones de agravio, corruptelas, clientelismo o dictámenes a la carta.

Pero Sánchez sólo ve la paja en el ojo ajeno. Tirando de hemeroteca vemos que fue precandidato de Podemos en 2015 a la Alcaldía de Sevilla. Y es pública su cercanía con el aún Ministro de Consumo Alberto Garzón (PCE-Podemos), siendo conocida su generosidad subvencionadora para con FACUA.

Entonces, Rubén Sánchez no sería apolítico. En la web de FACUA aclaran que son ‘...independientes de gobiernos, partidos políticos, confesiones religiosas e intereses empresariales...’. Añaden ser una ‘.....organización no gubernamental, sin ánimo de lucro.....’ Pero, como veremos, viven casi de los impuestos que pagamos

El capítulo 9 de libro, Difamadores SA, se remarca la neutralidad de Sánchez. Los periodistas mercenarios (sic), casualmente todos críticos con FACUA, desfilan (Inda, Alvise, Negre, Tersch...) por el libro. No falta en esa nómina de la caverna ultra el abogado Luis Pineda (Ausbanc), calumniador-extorsionador que conoció la cárcel condenado por varios sumarios.

FACUA-Sánchez, además, cita en el libro su querella contra el Juez Serrano, procesado tras apropiarse –presuntamente- de un crédito oficial (Reindus). ¿Denunciar el magistrado tejemanejes de las subvenciones explicaría ese patrocinio de FACUA, o haber sido Diputado de Vox?. Tanta querulancia de FACUA, especialmente a la que se le pierde la pista del ojo ciudadano es un dato que debería mirar con más atención por la selectividad de los objetivos y la opacidad de algunos reclamos.

La pugna consumerista de Sánchez-FACUA contra la OCU, fundada en 1975 por el jurista-antimonopolios García de Pablos y con 300.000 socios, no sería tampoco azarosa ni elegante. OCU ni acepta subvenciones, ni publicidad, ni patrocinios. Sus estudios, análisis o comparativas son dogma en prensa y organismos por su ecuanimidad, neutralidad y anonimato en la captación de datos. Desde OCU-Organización de Consumidores y Usuarios publican verdades útiles al consumidor, guste o no a sus competidores. Entre bomberos pisarse la manguera chirría.

FACUA, sin embargo, nutre su presupuesto con el 50% del dinero de Ayuntamientos, Consejerías, Diputaciones o de prepotentes monopolios (suministradoras de aguas). Tienen 196.885 socios adheridos, es decir casi el 80% de sus miembros; no pagan cuota alguna, pero abultan lo suficiente para lograr dichas subvenciones. https://www.ocu.org/info/quienes-somos

Hay muchas leyendas que revolotean sobre la guerra que hay en el gremio de los valedores de ciudadanos-consumidores. Habría maletines, comisiones, pagos publicitarios o contratos opacos por respaldar ‘a coste cero’ reclamos contra empresas, poderosos y multinacionales. La cuota Litis (pagar a porcentaje o iguala) o la práctica jurídica anglo del ‘no win, no fee’ (si no ganamos, no pagas) se impone en ciertos colectivos, bufetes, consultoras y hasta en ciertos medios informativos.

El ‘qué hay de lo mío’ o ‘sé algo tuyo que te hundirá’ se repite en licitaciones urgentes, ofertas temerarias con sobrecostes finales o el capitalismo de amiguetes. Ojo al dato: las denuncias son selectivas y teledirigidas, si analiza ciertas noticias, acciones legales o el persistente juego sucio y competencia desleal para captar consumidores anestesiados, sin criterio propio y subyugados por una publicidad manipuladora. Basta leer las etiquetas telegráficas de alimentos y bebidas o los pergaminos ilegibles que acompañan a cualquier fármaco.

Todo este tinglado de las denuncias pro consumidor no obviemos que bascula sustantivamente sobre la reputación corporativa, digital e imagen pública de grandes corporaciones, pymes y multinacionales. Descubrirles vergüenzas, negligencias, ilegalidades, abusos y fraudes, para no andarnos con rodeos, invita a pactos secretos. En ese terreno del ‘todo vale’ hay santones, gurús, expertos, abogados, aprovechados e influencers. ¿Llenarse la cartera es la pauta y consigna?

Hace bien Rubén Sánchez en publicar nuevo libro como el que comentamos. Pero cuando sólo luce la estrella propia (FACUA) y es oscuro el resto del firmamento consumerista las paradojas que alcanzan al autor brillan también. A la pregunta ¿Por qué dejas que te roben? la respuesta va en esta obra muy rentable por lo poco que vale adquirirla. Se amortiza enseguida. Constatamos, al final, que entre bobos anda el juego de picaresca sobre los sufridos consumidores.