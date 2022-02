Espionaje: medio siglo español según Fernando Rueda

Rueda, Doctor en Periodismo, Profesor Universitario ( CEU San Pablo ) y pertinaz best seller del periodismo de investigación ( Espías, Destrucción Masiva, Yo Confieso, El regreso del Lobo, Operaciones secretas, Alcantarillas del Poder, Voz del pasado, Dossier del Rey, KA-Licencia para matar, Fuerza y Honor ...) atesora una brillante carrera en prensa escrita como reportero y directivo. Su obra se etiquetaría como la de un freelancer que cuenta la verdad, no lo que interesa al poder, lo políticamente correcto

El pasado año Fernando Rueda publica la que creemos es su obra más didáctica, documentada y reveladora para comprender a nuestros servicios de inteligencia. Hablamos de Al servicio de su Majestad (La Esfera, 2021). Nuevamente Navajo edita un volumen que registra ya varias ediciones y excelentes reseñas. Rueda aquí sólo pretende ‘...ejercer el control social del poder...’ (Página 17). Algo que, en tecla o boca de otros, no resulta creíble.

Fernando Rueda no se anda con rodeos: ‘A lo largo de los años como periodista de investigación, he desvelado en innumerables ocasiones los éxitos del CNI –antes CESID– y también he denunciado sus excesos. No solo no tengo nada contra ellos, sino que considero que hacen un gran servicio a España. Nadie duda, yo tampoco, de que los gobiernos exigen desde hace muchos años la actuación de los servicios secretos para ayudarlos. Deben hacer lo que haga falta, aunque a veces se traspasen los límites permitidos en un Estado de derecho’. Ese es el catecismo de Rueda.

Al servicio de Su Majestad conecta la monarquía postfranquista con el servicio secreto bajo un abordaje independiente. De un lado, se descubren secretos de Juan Carlos I y Felipe VI. De otro, a quienes mandaron en el espionaje y cualificados agentes. Sin ellos no comprendemos sus reinados.

El subtítulo del trabajo de Rueda reza: ‘La Familia Real y los espías. 50 años de conspiraciones, manipulaciones y ocultamientos’. Tal crudeza sólo la leímos con Alfredo Grimaldos conectando CIA y España, con Domingo P. Petit el espionaje durante la IIGM o con Jesús Palacios sobre espías durante el 23F.

La tesis de Rueda no defrauda mientras leemos los distintos capítulos del libro. Comienza contextualizando al Príncipe de España con los espías más poderosos del momento durante el tardofranquismo y transición (1973-1978), sigue con las imperecederas incógnitas del 23-F en 1981 para escrutar la cúpula de espías y misiones durante los gobiernos de González, Aznar, Zapatero y Rajoy hasta los difíciles días que le tocan a Felipe VI.

El autor nos convence que los distintos mandamases del espionaje patrio o se subordinaron servilmente a Juan Carlos I o han sufrido sus misiles desde diferentes bases. Hay hasta pruebas indirectas de lo último. El que fuera primer Director no militar del CNI, el diplomático y escritor Jorge Dezcállar (2002-04), es tan afín al Rey Emérito como el General Manglano (1981-95).

Según El Jefe de los Espías (Roca 2021) los periodistas del ABC Chicote & Fdez. Miranda quien dirigió el CESID más tiempo [Manglano] anotó selectivamente lo que le convenía hasta que, cercado por escándalos y trapicheos de su íntimo y subordinado el Coronel Perote, dimitió. Comentamos ya dicho libro.

Pues bien, leyendo la obra de Rueda nos percatamos que se confunde el servicio al estado que paga nóminas y fondos reservados de operaciones con tejemanejes que beneficiaron a Juan Carlos I. El mismo que vive en un Emirato (Abu Dhabi) donde rigen normas islámicas, no hay democracia y mujeres, minorías o gays, por ejemplo, carecen de derechos.

Al Servicio de su Majestad ha conmocionado, como en su día hiciera La Casa [sobrenombre del CESID mientras estuvo operativo] cimientos y a personas que conocen la puerta trasera tras dimitir. El Ingeniero Alberto Sáinz, ex Director del CNI (2004-2009) y hoy entregado a la consultoría internacional, desmiente que se investigara a Corinna Larsen, expareja de Juan Carlos I, mientras tuvo la batuta del espionaje algo que se afirma en el libro de Rueda.

Sáinz calla sobre cómo y por qué dimitió, algo tan extraño como la donación de documentos estatales de su padrino José Bono a una Fundación privada. Todo eso es historia. Todo es por España. Como las monterías que recreaba la inolvidable cinta La Escopeta Nacional, donde Larsen estaría en su salsa.