Francisco Serrano, el jurista que no vio la raya

Algunos juristas patrios muy inteligentes no ven fronteras a su ego. Manuel Fraga Iribarne q.e.p.d era el número 1 ante distintos tribunales que repartían plazas funcionariales de élite. Fue Catedrático, Embajador, Diputado, Senador, Ministro y un Presidente de Galicia que arrasó en las urnas. Pero sólo conoció la Moncloa de visita. No logró su máximo sueño. Tuvo ese techo.

Su paisano Mario Conde fue un brillante Abogado del Estado. Le quedaron chico despacho y cargo. Su ambición visionaba millones. Presidió Banesto con pocas acciones hasta que se derrumbó. Quiso emular a Abelló o Botín, pero acabó en la cárcel. Donde fue persona respetada. Entonces culpó al sistema, pero olvidó que lo integraba. Como esa casta política que odiaba Pablo Iglesias antes de ser Vicepresidente del Gobierno en coalición PSOE-UP, vivir en una mansión y colocar a su actual pareja de Ministra.

Un caso parecido, al sevillano modo, lo encarna Francisco Serrano Castro (Madrid, 1965). Como jurista de pro interpreta el Derecho. Pero no vería bien la turbia raya del Código Penal. Hoy es Abogado ejerciente, pero también fue Magistrado -pendiente de reingreso- y Fiscal excedente. Es alguien que no quiere pasar desapercibido. No parece impulsivo, pero su pasado amontona paradojas difíciles de justificar en cuanto a coherencias.

¿Serrano tiene ‘techo’, formulará nuevo sistema o reinventará la casta?. De su ideología política hay perspectiva ya tras ser Presidente, Portavoz, Diputado y alma del Vox sureño español. Años antes, cuando parecía infinito el poder socialista andaluz (1978-2019) este jurista pululó entre las bambalinas, chiringuitos y los articulistas-editores del BOJA siendo Juez. La aduana de su compatibilidad estaba en conferenciar, la docencia, libros, artículos....