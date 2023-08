Harry Peulevé, el espía inglés y héroe francés que murió en Sevilla (y II)

Para la trama ODESSA, que refugió a nazis en Sudamérica, el ex espía británico era objetivo a batir. Los ex agentes de GESTAPO y SS le vengarían a la mínima. Era aconsejable que Peleuvé adoptara disfraces con los que permaneciera invisible en Sudamérica un ex espía que recuperó su profesión de Ingeniero tras la IIGM. La indiscreción se paga con la vida .

El don de lenguas en Peleuvé añadió el español a su vocabulario tras ser bilingüe franco-inglés. Sus intensos días sudamericanos, amparado por la Shell, le hizo viajar por el Caribe. Siempre desplegó encantos personales y habilidades sociales que ya le salvaron la vida en tiempos de guerra aunque su verdadera fortaleza fue sobrevivir a cualquier precio sin destapar a sus agentes. En 1952 Peleuvé es destinado a Túnez. No se sabe quién le contrató allí. En el país norteafricano el ex espía se casó con la danesa Marie-Louise Jahn con la que tuvo dos hijos, Madeleine y Jean-Pierre. El matrimonio se tambaleaba poco después ante continuas disputas de la pareja y las secuelas de la IIGM en el corazón de Peleuvé . El divorcio llegó en 1956.

La lápida de pared, hasta hace poco invisible, del ex espía británico en San Jorge deja entrever muchas ironías. El escaso coste del mármol lo sufragaron desde Londres sus ex colegas del SOE. A todas luces parece que Peleuvé merecería más digna tumba como héroe británico y francés. En dichos países hay numerosos panteones donde se repatriaron muchos militares considerados héroes y condecorados tras la IIGM. ()

Peleuvé, si no aclaran su lápida de ramas y arbustos, seguiría en el más oscuro anonimato. El mismo que protagonizó en las celdas que ocupó tras ser torturado y apresado por los nazis. Unas preguntas se abren paso, llegados a este punto: ¿Qué vino a hacer a Sevilla el ‘ex’ espía? ¿Quién pagaba su elevado nivel de vida? y ¿Por qué lo abandonaron en San Jorge?. Recuerden algo sustantivo: los espías nunca se jubilan.

Cerca de Sevilla conocemos una fascinante historia opuesta a lo que le sucede a Peleuvé. El falso Mayor William Martin recibe flores de autoridades y residentes británicos en el cementerio onubense cada año en una tumba de suelo. Ahí se entierra parte de una exitosa e ingeniosa trama del espionaje británico sobre los nazis durante la IIGM.

Nos referimos a la Operación Carne Picada (Mincemeat Operation). Nadie olvida a William Martín. En realidad, lo encarnaría un cuerpo del galés llamado Glyndwr Michael, ajeno la Marina de Su Graciosa Majestad. La historia de Martin centró libros, monografías, películas (The man who never was es una de tantas), reportajes y genera datos. Martin bautiza una calle, tendrá estatua y bautizó a un incansable colectivo onubense. Es paradójico lo que le sucede a su colega Peleuvé en Sevilla, reportado al olvido. Pero tiene quien le escriba, a los sesenta años de su repentina ausencia del mundo de quienes respiramos. DEP ()