Inventarse enfermedades: ¿Superego, estafa o síndrome?

El individualismo, materialismo o el peor ego tienen excepciones. El sufrimiento ajeno nos importa, nos debe implicar. Patologías sin vacuna como el cáncer, cardiacas o enfermedades raras preocupan al más insensible. Esa es la ventana por donde entra la maldad más reprobable.

No hace muchos años vimos cómo Paco Sanz (conocido como el de los mil tumores) exageró un síndrome de Cowden. Recaudó incontables euros bajo excusa de una supuesta cura premortem. En 2021 le condenaron a 2 años de cárcel; no la conocerá por carecer de antecedentes. A los padres de una menor (Nadia) otra condena les hizo insolventes. Frank Sherpa, venezolano afincado en Madrid, inventó un cáncer para estafar a bienintencionados/as. La vil jugada le reportó miles y miles de euros.

Semanas atrás conocimos que un periodista de COPE-Deportes, Willy Baladés, presuntivamente estafó casi 500.000 euros a sus compis y amistades. Los recaudó con el pretexto de un tratamiento experimental de un cáncer que sólo inventaría su mente. El probable fraude compartiría apellidos, en su propia familia había antecedentes: un hermano, ex detective, engañó a clientes; a su hermana Procuradora le cayeron 3 años de cárcel tras afanar dineros a un banco.

En Sevilla hubo sendas leyendas recientes al respecto. Un mediático Catedrático universitario susurraba una tumoración cerebral inoperable para hace doblete: por la pena y llamar la atención. Tuvo tal éxito el hoy jubilado docente -con negocios mil- que le imitó un sacerdote para multiplicar rezos y propagar miradas torvas, las que inconcreta la adversidad en el prójimo. El cura ya murió, pero de viejo. Ese dúo no recaudó céntimo alguno, pero la impostura no la obviaron ante quienes querían dar pena u obtener privilegios por sus padecimientos.

¿Síndrome o jeta?

En psiquiatría se denomina hoy ‘trastorno facticio’ el antiguo «síndrome de Münchausen por poderes». Es, a las claras, mentir sobre signos y síntomas de enfermedad. O que alguien daña a terceros/as con afán de engaño. Hablamos de una patología mental y modalidad de maltrato. Esta última finge, en tutores de menores, enfermedades ficticias. Un caso, parecido al de los Baladés, condenó a 4 grancanarios. El Supremo en 2020 les ordenó devolver casi 300.000€ más intereses por fingir fibromialgia, autismo y depresiones. Recaudaron el dineral dando pena.

El absentismo laboral evita que trabajen cada día sobre un millón de españoles. Una mayoría dice verdad sobre sus males. Pero se calcula que sobre un 18% exagera patologías, o –sencillamente- las inventa para no trabajar. Lo más común es dramatizar dolencias no verificables con medios diagnósticos (dorsalgias, lumbalgias, cefaleas....) o bien exagerar sobre patologías mentales (estrés, ansiedad, depresión....). Médicos de mutuas, aseguradoras y detectives saben mucho de este fraude de insolidarios/as con sus compañeros/as.

Evitar cárcel, juicios, responsabilidades

Además de sacar tajada económica o ‘escaquearse’ del trabajo, inventarse enfermedades que algún médico con precio la corrobora es muy rentable para los trasgresores. Aplazar una vista judicial, declaración de imputado/a o testigo que miente tiene causa-efecto en algún socorrido certificado médico. Este casi siempre ‘aparece’ el día previo al de autos. Y en gran número de oportunidades suspende vistas, aplaza declaraciones de imputados o testigos o bien deja a la deriva sumarios que ya de por sí tienen un procesamiento lento.

Declarar la inimputabilidad del cercado/a por la fuerza de la norma, canalizar cualquier eximente penal, o incapacitar judicialmente a un menor o discapacitado con fortuna, o a un anciano/a con posibles plasman la rapiña premortem que tanto éxito de lecturas registra en esta página sabatina.

En los portales de los bufetes más reputados no vemos nunca el impagable ‘servicio médico’ de algunos certificados para aplazar vistas judiciales donde no hay réplica ante la denuncia, respuesta ante la demanda, o simplemente se gana tiempo para consumar el traslado de algún juzgador/a que sabe Derecho y aplicar las normas para que la Justicia no huérfana. Las enfermedades, reales o no, juegan mucho y se consideran para sustanciarlo que más beneficie a quien paga minutas de la abogacía y peritos.

Levantar la mano, sobresalir

Parece increíble, pero algunas personas conducen traumas, complejos o mentiras con enfermedades que dicen padecer o bien exageran certezas de ínfima relevancia. En Nigeria hay una enfermedad llamada Ode-Ori. Es tener mente cansada e insomnio por culpa de un insecto sobrenatural en el cerebro. No es, que quede claro, la convenida fantasía desiderativa. En China, sin embargo, está el koro. Es pánico a retraer los genitales. Aquí, en España, pensaríamos que Ode-Ori y/o koro son imposibles. Pero se somatiza lo inventado, se trasforman los problemas en molestias.

Metabolizar en el cuerpo lo que se inventa es en sí una enfermedad. Está demostrado que quien tiene voluntad o sentimiento de morirse acaba en un féretro mucho más antes que después. Según el Dr. Javier García Campayo, profesor de medicina de la Universidad de Zaragoza y autor de Dicen que no tengo nada, el 75 % de personas sanas tienen un dolor o molestia en una semana. Y el 25 % de quienes van al Médico de Familia es por una somatización de alguna patología.

Es decir, la enfermedad a veces es verbalizar, no un problema de salud. La palmadita del doctor/a, el ‘no te preocupes, no es nada’ o sencillamente quitarle hierro al pánico o inquietud que trae el/la ‘paciente’ resultan balsámicos. Según el artículo que suscribe en EL PAÍS Pilar Jericó, reproducimos pautas para evitar somatizaciones que llaman la atención:

1. Tranquilizarse. Como preconiza el doctor García Campayo, la somatización en sí misma es una enfermedad. El problema no es el dolor de cabeza, de estómago o de lo que sea (que, por supuesto duele), sino los problemas que esconde. Además del problema físico ha de recabarse otra clase de ayuda con profesionales y ayuden a ver cuáles son los beneficios ocultos que favorece la enfermedad.

2. Ser honesto/a con uno/a mismo/a. ¿Cuántas veces vamos al médico o consumimos fármacos con respecto a la media de conocidos/as sanos? No se precisan argumentos. Lo sustantivo es la sinceridad, solo desde ahí podremos estar bien con nosotros mismos.

3. No usar la enfermedad para llamar la atención. Puede estarse enfermo, pero evitar el abuso para no culpabilizar a la familia. La somatización es un proceso inconsciente, pero el entorno afectivo es salpicado y se queja casi siempre.

4. Pon límites. No hables a todas horas de tus males (además, es cargante para terceros/as) y disfruta de la mejor cara de la vida.

Deseamos, por último, a quienes lean estas líneas, o hayan llegado con sus ojos hasta aquí que disfruten del don de la vida y de la salud. Es el mayor y mejor regalo que disfrutamos los humanos. ¡Carpe Diem!.