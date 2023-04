¿Juzgarán al [presunto] depredador sexual en serie sevillano?

En marzo de 2023 se ha conocido que el Juzgado Central de Instrucción nº 6 adscrito a la Audiencia Nacional destapa una investigación sobre Manuel B. V. Siguió la huella de una ristra de presuntos delitos sexuales cometidos contra jóvenes de USA que se le atribuyen en grado de imputado.

Las claves investigadoras perfilan a Manuel como ‘depredador sexual en serie’. Lograron aislar en el sumario tres episodios, aunque se sospecha de más. Gabrielle Vega, indudablemente, actuó como factor desencadenante para conocer trasgresiones oficiadas bajo la misma operativa y persona.

En la AN se alojan documentos, aún inéditos, de acusaciones por 9 años de cárcel a Manuel. En dichos papeles se describe su –presunta- conducta criminal. El investigado captaba a sus víctimas a través de su empresa (DE), dedicada a organizar excursiones. En esas visitas turísticas, acosaba a grupos de chicas norteamericanas a las que en ocasiones llegó a violar, según el sumario. La Fiscalía y el Juzgado Central de Instrucción nº 6 han registrado varios casos, siempre en hoteles o pisos privados.

De otro lado, Gabrielle Vega no cesa en su coraje para denunciar y llevar frente a la Justicia a quien considera que la violó años atrás. Participaría en un podcast, junto a otras víctimas de Manuel, de próxima difusión. También sumó su testimonio a un capítulo de la serie de investigación ‘Motive’ en la radio WBEZ de Chicago.

La investigación reproduce las historias de varias –supuestas- víctimas que no integran la instrucción judicial española momentáneamente. La AN no ha cerrado sus lentas averiguaciones, pues llevarían el paso de las tortugas.

Eso sí, el juzgado de la AN recoge lo que sucedió la noche del 2 de noviembre de 2013 en un hotel de Tánger. Manuel, Gabrielle y dos chicas más con las que compartía dormitorio, se reunieron. Allí tomaron champán y fue donde Manuel quiso jugar a ‘verdad o atrevimiento’. ‘Les desafió a quitarse sus camisetas y ellas rehusaron, no obstante, el querellado [Manuel] se despojó de su ropa, salvo la interior’. Ese truco, del juego indicado, se repitió en el otro caso localizado por la AN.

Sucedió a finales del mes de mayo de 2017. Dos alumnas de la Florida State University en Valencia viajaron con un grupo de 80 jóvenes a Lagos (Portugal) tras contratar la empresa DE. Manuel les animó a asistir a una fiesta en su habitación del hotel. Les preguntó, educadamente, si se podía quitar los pantalones ante ellas. Su idea fue quedarse en ropa interior.

Comenzó a preguntarles sobre sus experiencias sexuales y les propuso jugar a ‘verdad o atrevimiento’. También, inquirió si osaban besarlo y bailar cerca del mismo. Ambas lo besaron en la boca y una de ellas accedió a bailar hasta que el querellado propuso una danza erótica, pero ‘encima de él’, según recalcaba ya excitado. Cuando las dos se negaron, trató de sujetarlas e inmovilizarlas. Una de ellas logró zafarse: ‘No te vayas, que me has puesto a tono’ respondió el acusado según el escrito de AN. Manuel, al parecer, pidió que dejara a su amiga para que ‘terminara lo que había empezado’.

La denuncia de Gabrielle sobre presuntos abusos sexuales como vemos provocó un impresionante efecto llamada y apunta a muchos más casos. En la AN se albergan historias repetidas de un sevillano irredento con las norteamericanas para, presuntamente, abusar de las mismas. Hay aún incógnitas no resueltas