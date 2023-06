King Corp. El Rey [Emérito] en su laberinto

Actualizado: 17 jun 2023 / 04:00 h.

En #Infraganti hay espacio para personas ilustres. Y para destacar la ligereza que entrañan titulares de prensa sobre lo más irrelevante, endilgar una hija ‘secreta’ el rey Emérito, sobre la importancia del buen periodismo de investigación que acreditan José María Olmo y David Fernández. Los indicados periodistas firman KING CORP (El Imperio nunca contado de Juan Carlos I) que publicó hace pocas semanas Libros del KO. Es una editorial especializada en relatos investigadores y documentados por autores cercanos al rigor profesional. Ya reseñamos aquí una lúcida versión de la herejía palmariana que suscribía Jorge Decarlini. Tal escritor no descartaba el negocio de casi todas las religiones: cobrar dinero (diezmos, indulgencias...) y pagar con rezos.

El Rey que desconocíamos

El libro de Olmo & Fernández acredita lo que nunca quisimos pensar. La imagen, credibilidad, su capital político y social fueron abrasados para el hoy Rey Emérito en pocos años. Si en 2012 dijo, ya con un bastón, y en una clínica ‘Lo siento mucho, me he equivocado; no volverá a ocurrir’ mejor pedirle lo que el ex monarca gritó a Chaves, aquel bolivariano carismático, en 2007: ‘!Por qué no te callas!’. ()

David Fernández.



Un viaje de 2012 del Emérito con su ‘amiga especial’ Corina Larsen y séquito de comisionistas de dudosa reputación a cazar elefantes a Botswana llevó al precipicio a la monarquía que encarnó Don Juan Carlos. Hasta entonces creímos que era austero, cercano y campechano. Ya Jesús Cacho, en su libro El Negocio de la Libertad (Foca, 1999), documentaba comisiones, negocios y petrodólares prestados al hoy Emérito y su entonces Intendente Manuel Prado.

Vida B y amistades ‘ejemplares’

Lo que más sorprende de KING CORP es que aflora una vida de lujos, despilfarros y conducta alejada de estereotipos que nos inculcaron sobre Juan Carlos I. Antes y después de pedir perdón repetía en Nochebuena que no dormía preocupado por el ‘paro juvenil’, cuando tal desempleo alcanzaba casi el intolerable 50%. Pero conocemos una vida alejada de tanto desvelo. Parece algo hipócrita, de gratitud debida por transitar de dictadura a democracia bajo su batuta. O, acaso, seguir el dogma de que la noche del 23F en 1981 nos salvó de un golpe. Aunque persisten las dudas. Pero Don Juan carlos tiene antecedentes. Un libro de ESPASA (Epistolario Inédito, 2008) compiló cartas entre Unamuno, Ortega y Marañón. Algunas enlazaban el escándalo que les producía a estos prohombres Alfonso XIII. Oficiaba de tahúr y prestamista a postores del hipódromo madrileño en los felices veinte. S.M también montó una pionera productora de porno y dejó incontables hijos extramaritales. Todo sería ‘por España’.



El tabú por inviolable, con arrope constitucional hasta 2014 cuando abdicó, e intocable ante la prensa no impidió que el New York Times atribuyera al Emérito una fortuna, oculta en paraísos fiscales, próxima a los 2.000 millones de euros. La cortesanía, subordinada a caprichos y excesos, no impidió que conociéramos cómo los sucesivos jefes del espionaje patrio protegieran más allá de lo razonable al hoy ex Rey. Un libro muy documentado, éste de Fernando Rueda (Al servicio de Su Majestad, La Esfera 2021) ilustra ese manto -sin duda efectivo- de la inteligencia (CESED-CESID-CNI) que protegió y neutralizó adversidades que, pensamos, relativizaban la imagen de un Rey ejemplar hasta donde nadie podría imaginar. Los Manglano Papers, para equilibrar el riguroso varapalo de Rueda, intentaba balancear la hoja de servicios del fallecido General. Dimitió antes de ser condenado por espionaje. Un libro, El Jefe de los espías (Roca, 2021), que firman los periodistas de un diario monárquico Chicote y Fernández-Miranda acentúan el patriotismo y profesionalidad del General Manglano. Las selectivas memorias del curtido paracaidista no merecen menos. En 2023 KING CORP detalla quiénes son las amistades más frecuentadas, cercanas y con incógnitas del Emérito: príncipes y jeques del petrodólar, narcos (Mestre y Carbajo), traficantes de armas (Hosseini), joyeros, evasores fiscales, blanqueadores suizos (Fasana y Canónica) más amplia nómina de testaferros (Romero Maura, Cusí...) y gestores (Álvaro de Orleans...). La fortuna oculta de Juan Carlos I estuvo, en parte, en dos Fundaciones: Lucum y Zagatka (significa misterio en ruso). También, en fideicomisos que de offshore en islas británicas, caribeñas o panameñas.

José María Olmo.



Panamá & Pandora Papers incluyen a un azteca, Allen Sanguines-Krause. Pagó dinerales al Emérito hasta que desaparecieron decenas de millones de euros, al parecer, de la hucha real, según KING CORP. Algo parecido sucedió con el pisazo en Londres que Don Juan Carlos soñó compartir con Corinna cuando tenían feeling. El inmueble, de valor millonario, sería un regalo el Rey de Omán. El mismo que acabó harto de pagar gastos para el nido sin inaugurar. Lo curioso es que se monetizó por menos millones de su valor. KING CORP empieza bien. Un mapa del globo detalla movimientos millonarios de los fondos, fundaciones y el offshore para ocultar los dineros de Don Juan Carlos. Otro mapa alcanza los constantes viajes privados del ex Rey, antes y después de abdicar. Hablamos de ‘escapadas’, con séquito anónimo, ayudantes y escoltas que pagan los impuestos españoles.

La baraka real