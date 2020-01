Las tres muertes de Bernardo Ranedo

No ocurrió igual con autoridades y militantes republicanos que salvaron la vida de los derechistas. A estos los aislaron en un barco que fondeó en la Ría, lejos de mineros que los quisieron abrasar uno a uno. La gratitud de los salvados fue nula. Mataron, vilmente, a quienes les debían la vida. Francisco Espinosa Maestre lo detalla, con bisturí de historiador, en sus obras

No perdió ocasión de agarrarse todo lo que ella le dejaba en público. Aquella Sevilla era perfecta para el amor furtivo y sexo desenfrenado con la debida discreción. Además de un cuerpo que envidaba más de una, Bernardo se enamoró perdidamente y fue correspondido. La flecha de Cupido caló.

La Sevilla del Virrey Queipo era la plataforma peninsular de un golpe que se coció entre Canarias y Melilla. La capital de La Giralda se llenó de ojos que lo escrutaban todo. Cualquier incidencia era registrada por los servicios de inteligencia, espías falangistas, requetés y muchos delatores que proliferaron por doquier. Sevilla acumulaba ya miles de cadáveres en fosas del cementerio de San Fernando gracias al terror que instaló Queipo de Llano.

Un buen día, a Bernardo Ranedo lo abordaron dos uniformados. Le introdujeron, de malas maneras, en un vehículo. Le condujeron hasta unos calabozos donde Bernardo se preguntaba por qué estaba allí. Varios días fue torturado hasta que confesara lo imposible.

Era acusado de ser espía republicano en la Sevilla del pánico a infiltrados de los ‘rojos’. Bernardo lo tenía crudo. Estuvo unos días recluido en la antigua Casa del Pueblo de la calle Cuna. Fue torturado en la antigua Escuela de Magisterio, cuando estaba en la calle Jesús del Gran Poder.

Cartas a sus hermanas y padre fueron interceptadas, mientras estaba en Sevilla. Por esa vía creyeron se comunicaba con su teórica ‘antena’ en Huelva, a la que daban por sentado que su padre ‘blanqueaba’ por ser militante republicano aunque derechista.

Los textos de las cartas no tenían nada que objetar salvo los afectos familiares que profesaba Bernardo. Llamadas que hizo desde centralitas de hoteles e imputaciones delirantes colmataron las infamias que antecedieron a la tortura. Bernardo no entendía nada. Su vida no valía nada. Era candidato a los peores destinos vitales.

Como Bernardo ni se explicaba el porqué de su desgracia -estar preso y torturado-, ni sabía de dónde le venían las falsas acusaciones optó por intentar zafarse del entuerto. Se hizo el muerto en una de las palizas que sabía le esperaban una buena tarde. Sus verdugos estaban convencidos que acabaría ‘cantando’. Fingió quedarse inconsciente para sobrevivir.

Parecía un muerto más. Su cuerpo fue conducido hasta una habitación donde compartía espacio con otros cadáveres. Como no pudo disimular su vitalidad fue descubierto intentado escapar. Sus torturadores, desesperados por el proceder y hermetismo de Bernardo, decidieron decretar su ingreso en la prisión de ‘La Ranilla’.

Sus hermanos y padre, mientras tanto, desplegaron todos sus contactos para saber de Bernardo. Varias semanas llevaban sin saber nada de él. Extrañaba ante alguien muy unido a su familia.

Un paisano y amigo falangista les dijo que estaba encarcelado añadiendo que no podía aclarar por qué. La rumorología sobre el sargento-falangista no podía ceder a su papel de espía. Los chismes derrotaban sobre amoríos furtivos del también rompecorazones con una dama que pretendía un hijo del General Queipo de Llano nada menos.