Mutuas: ¿minimizan bajas, accidentes y enfermedades laborales?

Vicenç Navarro (Catedrático de Economía Aplicada-UPF y Políticas Públicas-UB) afirmó hace años algo vigente: ‘.... las mutuas no pagan las compensaciones debidas a los familiares de los fallecidos, consiguiendo un ahorro y unos beneficios claramente exuberantes. Aun cuando se definen como entidades sin afán de lucro, los ingresos entre los dirigentes y gestores de estas mutuas, así como los pagos por dietas complementarias, están entre los más altos en el mutualismo español... ’. Navarro añade ‘.... las enfermedades laborales apenas se registran... [unas 30.000/año de media], la inmensa mayoría de ella son leves y sin baja. Las cifras reales, sin embargo, son mucho más grandes: cerca de dos millones de españoles padecen enfermedades laborales...’

Lo más paradójico es que, ante una realidad que chirría, se observa silencio total de los principales sindicatos y autoridades de la SS , representados en los consejos ejecutivos de las Mutuas . Y todo esto sucede siendo España el segundo país europeo, tras Rumanía. El 12,9% de nuestros compatriotas no gana lo suficiente para sobrevivir, una pobreza que ratifican números de EUROSTAT . Sevilla además lidera el paro juvenil español y registra intolerables cuotas de precariedad laboral. Lo último influiría en la causalidad de bajas laborales .

Escaquearse del trabajo para una minoría representa algo más que una tendencia. Sevilla es poco absentista y Andalucía está a la cola del problema, aunque el estereotipo injurioso siempre apunta al sur español.

El fraude de las bajas cuando eran Ministros de Trabajo Javier Arenas y el dimisionario mudo Pimentel (PP) se instruyó que lo investigaran las Mutuas. El fiasco terminó contra los sufridos Autónomos. Sus ínfimas plantillas no son clientes de Mutuas ‘sin afán de lucro’. Es decir, estos empresarios no le ingresan mucho dinero a unas Mutuas que no se lucran sobre el papel. Pregunta: ¿¡Son ONGs!?.

El resultado de tales políticas llenó los juzgados laborales de demandas, sentencias adversas a mutuas y las nutrió de médicos fidelizados para la causa, fisios con antenas y enfermería delatora. En la calle multiplicó a detectives licenciados. Estos, sin embargo, los desecharon por caros y porque cobraban IVA.

Un caso, revelado en 2007 en Sevilla, destapó que MAZ usaba a un ex guardia civil -expulsado por narco- para vigilar a un infartado de baja que vivió en la UVI una temporada por si ‘trabajaba’. Su delito fue coger a su bebé en brazos saliendo de su casa en un adosado del Aljarafe.

Refieren a #Infraganti que en juzgados los médicos de las Mutuas declaran sobre pacientes que jamás vieron. Suelen ser directivos clínicos. A algunos/as les expulsan de estrados por el/la juzgadora con reflejos. En ciertas Mutuas no se fìarían de sus propios galenos. Además, son médicos sin especialidad que oirían el primer día de cursillo precontrato algo revelador: ‘...Ustedes no están aquí para curar a nadie, son despachadores de altas...’. Los que pasan el filtro judicial despliegan palabrería farragosa sobre Traumatología, Oftalmología, Cirugía, etc... La mayoría impulsa ‘altas’ voluntarias por estos vigilantes de la salud laboral que en realidad ahorran dinero a sus jefes y a la SS.