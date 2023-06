Patricia Holt, literata real del Detective Privado

En sus más fértiles años profesionales. Holt tuvo oportunidad de conocer al detective Harold Lipset. Este inspiró (y de qué manera) su único libro publicado. Nos referimos a The Bug in the Martini Olive (El insecto en la oliva del Martini, 1991). La obra se reimprimió, tras registrar numerosas ediciones, como The Good Detective (El buen detective). Inclusive, Holt firmó la sabia introducción del libro Alice Walker Banned –Alice Walker prohibida- y fue la primera editora de las memorias póstumas de Terry Ryan (The Prize Winner of Defiance), de quien hizo crónicas parciales sobre su interesante existencia.

Durante sus últimos años, y desde 1998, Holt compartió su sabiduría y alma emprendedora en el mundo literario en la web Holt Uncensored ([Patricia] Holt sin censura). Desde 2020 un cáncer, poco a poco, cercó la vida de una sabia en el mejor oficio de las artes escritas que podamos concebir.

Las entendederas de Holt las enriqueció Lipset. Este investigaba sus casos con originalidad, nunca espiaba. Como veremos, haber tratado con un detective carnal reinterpretó para Holt al Sam Spade de la ficción. La operativa de Lipset fue el eje sustantivo. A la figura del detective que se conocía, Pat Holt añadió el sesgo de ficción fílmica y novelesca. No perdió el norte de la realidad que palpó, gracias al duende y habilidades de Lipset. En las tertulias literarias californianas que dinamizó Holt se añora su óptica sobre los libros que señalaba como ‘clásicos contemporáneos’. Se refería a los que pivotaban sobre tan fascinante paradoja.