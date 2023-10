Violencia económica, el peor maltrato a madres y divorciadas

El discurso oficial, desde hace años, singulariza en España el concepto ‘ violencia de género’ ( VdG ) . En otros países se tilda de doméstica; el negacionismo ultra la llama ‘intrafamiliar’ . La Ley 1/2004 sólo contempla la violencia que ejerce el hombre a la mujer en contexto de pareja actual o pretérita. No contempla, tal norma, la de dirección contraria (de la mujer al hombre), ni la que se da en el triángulo abuelos-padres-hijos. O la violencia que, muy invisible por cierto , entre parejas del mismo sexo.

En una sociedad donde recibimos continuos mensajes, en clave imperativa, es difícil no pensar por la vía fácil en dogmas, consignas oficiales o lo que se deriva del denominado ‘pensamiento único’. Además, se invita a etiquetar como idóneo y aconsejable que el criterio personal sea unidireccional. Todo conduce, pues, a dificultar el alma crítica o el disenso sobre la borregada.

De otro lado, se recurre demasiado a la subcontrata, externalización de pedidos, compras y servicios para lo que se recurre a socorridos anglicismos (outsourcing, consulting, partners, etc) que tapan lo obvio: evadir obligaciones laborales que deben contemplarse en la plantilla de empresa. En otros países europeos cantan otros gallos que prohíben cesiones contractuales laborales.

Los países de mayoría protestante europeos ven en el dinero los desafíos que retan. Los anglosajones piensan, por ejemplo, más en el ‘money’ que los países sureños, de mayoría católica. Quienes hablan inglés en Europa importaron el ‘no money, no honey’ desde Estados Unidos , paraíso del capitalismo. Allí emprender es también fracasar; triunfar es reintentarlo.

Guste o no, es algo que los pobladores de la tierra constatan al nacer. Les perseguirá en vida hasta el último adiós de las personas. Últimamente, vale más hablar de saldos virtuales bancarios o los activos en criptomonedas.

La Ley de VdG en su articulado no contempla una de las formas más sutiles de violencia humana. Nos referimos a la que niega, hurta, engaña u oculta dinero a quien lo gana, lo merece o tiene derecho al mismo. La sociedad tiene en monedas y billetes el medio más eficaz para recompensar el trabajo, pagar deudas, comprar lo preciso o ahorrar.

Con relación a las mujeres, para las más jóvenes y talentosas, hay reclutadores/as que rebajan sus pretensiones laborales en entrevistas pre-empleo. Ese desvarío silente las despide después, cuando embarazan o reiteran bajas médicas. O les pagan menos que a sus compañeros. Tener ovarios en algunas empresas u organismos no añade valor. Ahorra costes .

Las víctimas más señaladas del maltrato laboral son jóvenes graduados que dominan idiomas y tienen grado/máster, desempleados con más de 45 años y las mujeres en general . Los primeros cobran literalmente dos y tres veces menos que sus colegas europeos tras jornadas inacabables, prácticas infinitas o becas-limosna. Los desempleados, llamémosle ‘senior’, sufren la pauta de ‘esto es lo que hay’ para infra-vivir bajo oferta de contratos sub-mileuristas al mes . Los que apenas dan para subsistir, que no es poco. Esa es la filosofía que muchos/as adoptan: mejor esto que nada, o mirar la TV .

Las mujeres como víctimas de conflictos en empresas familiares sufren más que sus congéneres. Más veces que menos están cerca de los padres, sus enfermedades e hijos propios. Sobre ellas recaen más depresiones y ansiedades. La decepción, en otros casos, por la ruptura de la pareja y la carga familiar agrava el problema. Por tanto, son más vulnerables en tan dolorosos procesos. Los juzgados raramente abordan o virtúan el maltrato económico subyacente. Las afectadas carecen, por lo general, de medios para sufragar psicólogos, peritos, detectives, abogados, etc... O les superan hechos que les desbordan en una etapa encima de bajón vital. Las víctimas inocentes, es decir sus hijos, no pueden ni replicar un abuso que hereda lo peor del hombre. Especialmente, cuando en la historia hay alguno o se alían varios para beneficio mutuo. En tales escenarios tampoco descartamos luchas entre las mismas mujeres.

Qué decir cuando, en procesos de herencias, se fragmenta la empresa entre quienes trabajan y los que no en la misma. Las peleas se saldan, casi siempre, a favor de quienes cobran más gracias a opacidades, engaños e ‘ ingenierías financieras ’ con ruinas ficticias, créditos y deudas ‘virtuales’. En esas luchas siempre hay más mujeres que acaban firmando la paz, pierden derechos o acciones. O bien se gana el despido, o se largan de lo que se vende como cloaca ruinosa por la codicia del ‘listo’ de turno. Los ojos mejores entendedores de estos líos saben de los que se habla aquí.

El tercer y último maltrato económico que comentamos es el que ejerce el gobierno en nombre del Estado. Crisis, austeridad y arrimar el hombro lo repiten nuestros políticos durante la última década. Más desde que nos asoló la pandemia. Pero no se lo aplican. Las arcas de la ‘cosa pública’ la amenazan y vacían más pensionistas que cotizantes, añadiéndose la baja natalidad. Esa obviedad la ven los expertos, la comprenden las autoridades y la paga el erario de todos. Pedro se hace poco por remediarla con prisma.

Si es importante laminar el maltrato físico-psíquico que sufren mayoritariamente las mujeres por la violencia de sus parejas, no debe ser tarea del mañana combatir el maltrato económico que aquí intentamos diseccionar. La sociedad vivirá más feliz si ciertos dineros están más cerca de sus legitimados que de los tramposos que lo usan para abusar de sus congéneres. Muchas mujeres al no trabajar, tener crudo incorporarse a antiguos empleos antes o después de la maternidad o rupturas sentimentales, son víctimas mudas de un agravio y maltrato que las condena al desempleo o la pobreza. Lo repetimos, lo peor de la violencia contra las mujeres no es sólo agresiva o tiene sangre.

Un dato prueba, en el insoportable campeonato español sobre números europeos del desempleo juvenil, que las mujeres son más víctimas. Sufren más al maltrato de las estadísticas. Un dato es que Sevilla encabeza el paro juvenil español, capitaliza el 7,9% del estatal. Contratos en prácticas, por obra y servicio, becas no remuneradas, jornadas interminables por el submileurismo es lo que espera al desempleo.

Algo más grave. El INE, para Andalucía y en el segmento de 25/35 años contempla el paro femenino en el 22,28% sobre el 14,86% masculino. Los números se refieren al primer trimestre del 2022. El dato es más grave si consideramos que las mujeres que reclutan tales números tienen más títulos universitarios, hablan más idiomas y desarrollan más habilidades laborales que los hombres. El estado, la autonomía o ‘quien corresponda’ algo deberían hacer para remediar este agravio que cala más entre mujeres que hombres. La palabrería sobre la empleabilidad hace más aguas, nadie se la cree ya, señores políticos.