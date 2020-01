Abrir una cuenta corriente en 2020

Los propósitos más típicos suelen ser ir al gimnasio, acabar los estudios, conseguir un buen trabajo, comprarse un coche etc. Sin embargo, muchas personas se ponen como reto aumentar su ahorro para poder realizar un montón de planes como viajar por todo el mundo.

El inicio de un nuevo año siempre es buen momento para empezar nuevos proyectos o retomar aquellos que no se han terminado nunca. Durante los primeros días de enero la sociedad entera se propone nuevos retos, sueños, objetivos etc. que espera cunplir durante 365 días.

Para elegir una buena cuenta corriente sin nómina hay que tener en cuenta alguno requisitos, como que no esté sujeta a ningún tipo de comisiones y que permita realizar todas las operaciones rutinarias, como el pago de facturas, transferencias, reintegros etc.

1. Cuenta Clara Abanca: Está sujeta a un 0.01% de interés, no tiene ningún tipo de comisión por apertura o mantenimiento. Además la concesión de tarjetas de débito o crédito son gratuitas. Incluso permite sacar dinero hasta 5 veces de forma gratuita en cualquier parte del mundo.

2. Cuenta N26: No está sujeta a ningún tipo de interés ni tampoco tienen ningún tipo de comisión o coste. Sus grandes ventajas es que la concesión de la tarjeta de débito es gratuita y además, permite sacar dinero gratis en cualquier cajero de toda Europa. Por lo que hace que su tarjeta sea de las mejores para viajar al extranjero.

3. Cuenta Weferent Cajamar: Una de las grandes ventajas es que al abrir este tipo de cuenta te regalan un vale de 15€ para Amazon. Además no tiene ni gastos ni comisiones ni está sujeta a ningún tipo de interés. Las tarjetas de débito también se obtienen de forma gratuita.

4. Cuenta Self Bank: Esta cuenta de SelfBank no está sujeta a ningún tipo de interés, además no existen comisiones de apertura ni de mantenimiento. Las tarjetas de débito se obtienen de manera gratuita.

5. Cuenta ON Bankia: Se trata de una cuenta online, por lo que todos los trámites se hacen por internet. No tiene ningún tipo de interés ni comisiones y la concesión de las tarjetas de débito es totalmente gratuita.

En el mercado financiero también existen otro tipos de cuentas corrientes con nomina, o cuentas de ahorro, en las cuales no se puede retirar el dinero hasta que venza un periodo de tiempo establecido previamente. Todo depende de las necesidades de cada cliente y de el uso que cada uno quiera darle a la cuenta bancaria.

Sin embargo, es importante comparar todas las opciones que hay en el mercado y enterar de todas sus novedades para que la decisión sea lo más rentable posible y se consiga un ahorro efectivo.