Así te pueden ayudar los préstamos personales en tus finanzas

De acuerdo con la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros, tan sólo en 2019, el volumen de préstamos personales concedidos en España por plataformas como Oney se incrementó en más de un 26%. Dicha tendencia creciente continúa siendo una pauta y, según las previsiones, en los próximos años seguirá siendo una constante.

Pero, ¿a qué se debe su auge? Lo cierto es que los préstamos personales, siempre que se recurra a ellos de forma controlada, pueden repercutir positivamente en nuestras finanzas personales. A continuación, analizamos algunas de las razones por las que su popularidad ha crecido de forma tan pronunciada a lo largo de la última década. ¡Toma nota!



Versatilidad

A diferencia de lo que ocurre con otros productos generalizados como los créditos hipotecarios, el préstamo personal no se orienta (o al menos no necesariamente) a finalidades restrictivas. Para iniciar una solicitud el cliente no tiene por qué especificar en qué empleará el dinero por lo que podrá destinarlo a cubrir necesidades de todo tipo. Dentro de la plataforma de Oney, una de las entidades de referencia del segmento, podemos encontrar una gran variedad de préstamos personales. La primera categoría de su propuesta abarca préstamos personales orientados a reforma y hogar, vehículos nuevos, reunificación de deudas, vehículos de ocasión, viajes y vacaciones, salud y bienestar, estudios y formación o gastos imprevistos.

Además, dentro de su oferta encontramos una variante de préstamo personal ecológico que, a su vez, aglutina diferentes variaciones orientadas específicamente a soluciones ecológicas: Coches eléctricos, motos eléctricas, bicicletas eléctricas, paneles solares, energía eólica y aerotermia, geotermia, reformas eficientes, electrodomésticos y calderas o adaptaciones para vehículos.

En definitiva, se trata de un producto financiero completamente abierto y que, por tanto, puede alzarse como una buena solución ante prácticamente cualquier tipo de incidencia, necesidad o imprevisto.



Aprobaciones inmediatas

A diferencia de lo que ocurre con otras fórmulas de financiación como, por ejemplo, los préstamos para proyectos, los préstamos personales se efectúan a partir de metodologías simplificadas. Uno de sus principales puntos fuertes es la agilidad y la posibilidad de acceder a la cobertura de necesidades financieras inmediatas.



Tramitaciones sencillas

El constante desarrollo tecnológico asociado a la transición digital ha derivado en la implementación de infraestructuras y plataformas basadas en tecnologías de Inteligencia Artificial. Ello ha posibilitado una sistematización de procesos sin precedentes reduciendo drásticamente los períodos requeridos para tramitar solicitudes o llevar a cabo estudios de viabilidad.

Un buen ejemplo es el simulador de Oney, una herramienta que permite establecer parámetros tan variados como la cuantía del préstamo, el volumen de mensualidades o cuotas, el importe asociado en concepto de TIN y TAE o la comisión de apertura y estudio (aunque en este caso, son gratuitas).

Al final, la experiencia de usuario se torna más disfrutable porque, de forma indirecta, los trámites involucrados son sustancialmente inferiores al tiempo que se genera un contexto mucho más laxo en lo que respecta a los requisitos exigibles.

Seguridad

La solicitud de productos financieros implica, de forma inevitable, la asunción de ciertas responsabilidades. Tras la firma de un contrato, el cliente contrae una deuda determinada lo cual, si no se lleva a cabo bajo ciertos parámetros, puede exponer a sus finanzas personales ante situaciones de vulnerabilidad. En el caso de los préstamos personales, podríamos decir que nos encontramos ante alternativas de bajo riesgo. A pesar de que, como hemos mencionado en epígrafes anteriores, su tramitación es considerablemente ágil, los procedimientos de análisis involucrados en su aprobación permiten evaluar la idoneidad de su concesión con alta precisión. En ese sentido, recurrir a ellos siempre suele ir asociado a un contexto de seguridad porque su aprobación siempre va precedida de una revisión exhaustiva de los ingresos del cliente. Las concesiones, por tanto, únicamente se tornan viables cuando el préstamo personal es inferior a estos y en una proporción determinada. Sólo así se procede a configurar un esquema de pago que, al mismo tiempo, se caracteriza por su flexibilidad, por ejemplo, a la hora de establecer los plazos de amortización.