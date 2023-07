¿Cementará la IA el poder de las grandes tecnológicas?

Para crear aplicaciones de IA (inteligencia artificial), se necesita mucho dinero que invertir en potencia informática y herramientas tecnológicas de última generación. No cualquiera puede pagar las sumas involucradas, por lo que, a partir de abril de este año, la IA «dependía fundamentalmente» de las grandes empresas tecnológicas para funcionar, según un informe del instituto de investigación AI Now. Te resultará difícil encontrar una aplicación de IA que no requiera el uso de Microsoft Azure, Google Cloud o Amazon Web Services.

En la práctica, esto significa que cualquier startup de IA tendrá que pagar a una de esas plataformas en la nube por el uso de su tecnología, incluso mientras intenta competir con sus empresas matrices en el espacio de la IA. Esto hace sonar las alarmas para analistas como Sarah Myers West de AI Now, quienes perciben que el crecimiento impulsado por las expectativas en el mercado de IA parece destinado a afianzar el poder y el dominio de las Big Tech. “Si queremos hacer una reforma significativa en la industria de la tecnología”, advierte, “debemos comenzar por enfrentarnos a la concentración de poder”.

Una preocupación paralela es que el marco ideológico a través del cual a menudo se presenta la IA, que promueve la idea de que la nueva tecnología debe dejarse sin disciplina en beneficio de la sociedad, está siendo establecido por las propias grandes tecnológicas. “No podemos permitir que las empresas lleven la voz cantante en esta conversación”, insiste Myers West.

En este artículo, para el beneficio de todos nuestros lectores que participan en el trading de CFD con precios de acciones tecnológicas, haremos la pregunta: ¿Parece que la aceleración de la industria de la IA va a consolidar el poder y el monopolio de las Big Tech?