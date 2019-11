Cirugía de injerto capilar, un fenómeno de masas... ahora o nunca

La Cirugía Capilar se ha convertido en un fenómeno de masas y esto es debido a que cada día hay más famosos que se han realizado esta cirugía con unos resultados excepcionales.

La revolución de la técnica FUE (Extracción individual de folículos) es una técnica menos invasiva que la técnica que se realizaba hace muchos años FUSS o tira que teníamos que extraer una tira de la zona donante de unos 15 cm, con una cicatriz mayor, una anestesia mucho más complicada y un postoperatorio más lento y también más doloroso.

Hoy en día las técnicas que se utiliza en las cirugías capilares han avanzado tanto que es imposible diferenciar entre el nuevo pelo y el nuestro.

Además los precios se han podido bajar al ser una cirugía menos agresiva y con unos cuidados después de la cirugía mucho menores.

Actualmente en una cirugía se puede trasplantar de 2.500 a 3.000 folículos que pueden ser de 5.000 a 8.000 pelos. Esto depende del estado de la zona donante de cada paciente.

El fenómeno de masas va de boca en boca y cada vez más hombres se animan a no ser calvos. Porque lo van a ser si tiene solución, fácil y sin complicaciones. Una cirugía menor y ambulatoria, por lo que la incorporación a tu vida normal es casi inmediata.

Es importante hacerlo en el momento adecuado y es cuando tenemos pelo todavía. Si la alopecia está muy avanzada los resultados que vamos a poder obtener no son los mejores resultados, por eso ahora... o nunca. No hay que dejar pasar el tiempo ya que va en nuestra contra.

Los precios son importantes pero hay que tener cuidado, cuando algo se pone de moda se masifica y hay clínicas que están tomando los métodos de Turquía, que han perdido el criterio médico, recomendando cirugías incluso cuando no esta indicado. En algunos casos no las realizan los médicos. Ni firman la documentación adecuada o no se realizan las pruebas preoperatorios adecuadas y un sin fin de malas praxis.

Si la alopecia esta muy avanzada y no hay zona donante, no podemos sustituir el pelo de un lado y ponerlo en otro, el resultado no sería satisfactorio.

Los precios actualmente se han bajado gracias a la competencias de tantas clínicas, pero no todo vale. La experiencia del cirujano va a garantizar que el pre y postoperatorio y seguimientos de sus pacientes obtengan la máxima calidad.

Las recomendaciones de Corporación Capilar Dermatológica con clínica de injerto capilar en Sevilla, Madrid y Barcelona son:

■ Antes de contratar un injerto capilar, el médico tiene que realizarte una historia clínica completa para ver si es apto para su cirugía.

■ Una exploración de la zona para ver que cantidad de unidades de injertos capilares le podemos trasplantar y en la zona donde se lo vamos a realizar, dibujando al paciente donde va a recibir su pelo

■ Si todo esta bien, se realiza una analítica completa para asegurarnos que el paciente es apto para esta cirugía. En muchos casos hay que mandar un electrocardiograma si el médico nos lo indica.

■ Hay que firmar antes de nuestra cirugía un consentimiento médico informado con los derechos y obligaciones del paciente y donde le explicamos lo que se le va a realizar al paciente en el quirófano.

■ Firmará un contrato con la empresa que se va a realizar su injerto donde se le indica una vez más lo que se le va a realizar y lo que va a abonar por ello.

■ El paciente estará informado en todo momento de su cirugía y le daremos un informe con las recomendaciones previas a la intervención quirúrgica y unos consejos a seguir después de su intervención.

■ Después de la cirugía se le realizará un informe de alta y se les pautará una medicación para los primeros días de esta cirugía.

■ Se les citará para realizarle los primeros lavados en la clínica y cuando tiene que acudir a sus primeras revisiones.

■ Y muy importante su tratamiento de Plasma Rico en Plaquetas que consiste en aislar y utilizar los factores de crecimiento de la sangre para la regeneración de los tejidos lo que produce una formación de ácido hialurónico y de colágeno, elastina que nos va a aumenta la vascularización del folículo piloso. Esto nos va ayudar con la cicatrización de la zona donante y la supervivencia de los folículos en la zona receptora.

■ En Corporación Capilar además trabajan con un Láser Luce de ultima generación, que se ha demostrado que la fototerapia aumenta el metabolismo celular y el flujo sanguíneo del folículo piloso, con lo que vamos a conseguir un folículo más sano y estimularemos su fase de crecimiento.

Todo esto es lo que va a marcar la diferencia de unos buenos resultados, y asegurarnos la tranquilidad de realizarnos una cirugía en una clínica con todas las garantías par conseguir los mejores resultados.

En Corporación Capilar siempre aconsejan que antes de perder el cabello hay que evitarlo con unos sencillos consejos y sobre todo en los primeros síntomas la soluciones son siempre mucho más sencillas y con mejores resultados.

Cuando sufrimos ya una caída de cabello grave, tenemos que ponernos en marcha para frenarla lo antes posible. Existen tratamientos totalmente personalizados para cada paciente, hombre, mujer y edad para frenar la caída a tiempo.