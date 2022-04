Correos Market, el impulso del e-commerce para las empresas españolas

Algo parecido comentan en Brancal la empresa de Lucas, productor valenciano, “confíe y decidí trabajar con la plataforma de Correos no solo por su prestigio de marca, sabía que siendo Correos sería algo grande. Estar en la plataforma mejora mi posicionamiento mi seo, me da más visibilidad y he notado mejoría en las ventas, estar trabajando con Correos es saber que cuento con el respaldo y reconocimiento de una marca de prestigio que ayuda en todo momento. Antes de la pandemia realicé acciones especiales con ellos fuera de la plataforma: durante las fallas de 2019 vendí mis productos en pleno centro de Valencia en un puesto efímero a pie de calle, también hice venta temporal de producto físico en oficinas de mi zona y espero poder retomar este tipo de acciones pues me reportaron múltiples beneficios sin comisiones añadidas ni gastos de más”. Por su parte Javier, de la empresa Aceites Heraldo, productor andaluz, añade: “Desde que trabajo con Correos he conseguido llevar mis productos a Canarias gracias al uso de toda la red logística de Correos y antes no me resultaba factible o tenía que pagar unos costes altos, cosa que con esta plataforma me ahorro”.

Con estas medidas, Correos Market https://www.market.correos.es/ ofrece su infraestructura a todas las empresas españolas, poniendo a su disposición las 2.370 oficinas de la compañía distribuidas por todo el territorio español y su toda su red de logística para impulsar las ventas, dar visibilidad en el mercado on line, acceso a lugares donde antes no se llegaba... en definitiva aprovechando el conocimiento y confianza que inspira la marca Correos, para continuar trabajando en el impulso el desarrollo de la economía rural.