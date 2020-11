El Black Friday ya se respira en el ambiente

El esperado Black Friday se encuentra a la vuelta de la esquina un año más. Se trata de una de las citas comerciales más esperadas por los consumidores. No es de extrañar, ya que la mayoría de los comercios esperan a este día del año para ofertar sus productos con ofertas muy agresivas que no se repiten en ningún otro periodo del año (ni en las rebajas). Aunque algunas tiendas tratan de darnos gato por liebre . A continuación, vamos a repasar brevemente algunos aspectos sobre este día tan especial tanto para vendedores como para compradores.

A diferencia de las grandes empresas, el pequeño comercio lo tiene más complicado para capitalizar el Black Friday. Por una parte, no tiene tanto margen a la hora de ofrecer promociones muy agresivas, cosa que no sucede con el gran comercio. Al final, muchos comercios locales pequeños se mueven más por la inercia de esta nueva fecha que por propia convicción comercial. Eso sí, las ventas aumentan, especialmente gracias al canal online, y al final esto redunda en beneficio de toda la economía sevillana: mayor movimiento en los polígonos industriales, mayor demanda de soluciones logísticas para transportar productos, etc.